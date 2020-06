Fort Boyard : Claude de Koh-Lanta blessé, le médecin obligé d’intervenir

Claude Dartois a prouvé sa bravoure et sa force tout au long de la dernière saison de Koh-Lanta. Et si l’aventurier ne s’est pas blessé, il a vécu une toute autre expérience pendant le tournage de Fort Boyard. Alors que le coup d’envoi de la 31e saison sera donnée le 11 juillet prochain, Claude fera équipe avec l'ancienne Miss France Camille Cerf, Miss France 2020 Clémence Botino, Tom Leeb et Booder. Et selon les confidences des participants, Claude aurait été très impressionnant malgré de nombreuses blessures : "Claude est revenu couvert de problèmes de la tête aux pieds. Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné. Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place. Sur une autre épreuve, il s’est arraché le côté du mollet car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s’est ouvert le doigt d’une autre main. À chaque fois, il n’a pas eu de chance", a fait savoir Tom Leeb à Télé Loisirs.

"C’est un surhomme"

Malgré les blessures, Claude aurait été plus combattif que jamais, impressionnant même note notamment Clémence Botino, Miss France 2020, qui de son côté aurait "abandonné" dans les mêmes conditions : "Clairement j'aurais quitté le Fort. Il s'est démis le doigt sur une épreuve, le médecin lui a remis tranquillement comme si de rien était. Un petit bandage et c'était reparti. Alors qu'on était tous choqués... Il est costaud le Claude. C'est un surhomme. Il pousse son corps dans ses retranchements". Selon Clémence Botino, Claude était tellement "concentré sur son objectif", qu’il n’en "ressent plus la douleur". Il faudra donc attendre le 11 juillet prochain pour découvrir Claude dans Fort Boyard.

Par Alexia Felix