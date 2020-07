Fort Boyard - Claude de Koh-Lanta : pourquoi le tournage a été éprouvant

En février dernier, les téléspectateurs ont été ravis de retrouver Claude dans la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'aventurier a fait son retour dans l'émission en tant qu'ancien candidat emblématique, aux côtés de Sara, Teheiura, Jessica et Moussa. Et pour la troisième fois, il est parvenu à se hisser en finale, jusqu'à l'épreuve des poteaux qu'il a disputée face à Naoil et Inès. Mais une fois encore, il n'a pas remporté cette édition 2020, Naoil ayant choisi de concourir face à Inès lors du direct animé par Denis Brogniart. C'est d'ailleurs elle qui a été sacrée grand gagnante le 5 juin dernier.

Ce samedi 11 juillet, Claude fait son retour à la télévision, mais sur France 2 cette fois. En effet, l'ex-candidat de "Koh-Lanta" participe à "Fort Boyard" avec quatre autres personnalités, à savoir Camille Cerf, Tom Leeb, Clémence Botino et Booder. En juin dernier, il s'est confié sur son passage dans le programme à Télé-Loisirs. "J'ai tenté d'apporter mon panache et mon envie de gagner à mon équipe. J'ai senti qu'ils comptaient sur moi. Mais je n'avais pas d'appréhension particulière pour autant. Je n'allais à 'Fort Boyard' pour battre des records. Ce n'est pas parce que tu es performant sur un jeu comme 'Koh-Lanta' que tu le seras sur un autre avec des épreuves du type de celles de 'Fort Boyard'. Certaines épreuves m'ont vraiment rendu la vie difficile".

Ses camarades "tous choqués"

En effet, Claude a vécu un tournage particulièrement éprouvant dans "Fort Boyard". Le père de famille s'est blessé à de nombreuses reprises, comme l'a raconté Tom Leeb à Télé-Loisirs. "Claude est revenu couvert de problèmes de la tête aux pieds. Sur une épreuve, il s'est démis le doigt. Son doigt s'est retourné. Il a dû se rendre à l'infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place. Sur une autre épreuve, il s'est arraché le côté du mollet car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s'est ouvert le doigt d'une autre main. À chaque fois, il n'a pas eu de chance".

Clémence Botino a elle aussi évoqué le sujet. "Clairement, j'aurais quitté le Fort. Il s'est démis le doigt sur une épreuve, le médecin lui a remis tranquillement comme si de rien n'était. Un petit bandage et c'était reparti. Alors qu'on était tous choqués... Il est costaud le Claude. C'est un surhomme. Il pousse son corps dans ses retranchements", disait-elle.

Par Clara P