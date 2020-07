Fort Boyard : Claude de Koh-Lanta prêt à incarner un personnage ?

Les téléspectateurs vont être ravis. Dans une semaine, ils retrouveront Claude sur leur écran. L'aventurier de Koh-Lanta préféré des Français fera son grand retour dans Fort Boyard. Le jeu estival emblématique de France 2 fait lui aussi son retour samedi 11 juillet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce premier épisode a été haut en couleur. Claude qui a failli être élu maire de Rennes, s'est blessé à de nombreuses reprises comme l'a révélé Tom Leeb, présent pour ce premier numéro dans les colonnes de Télé-Loisirs : "Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné. Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place. Sur une autre épreuve, il s’est arraché le côté du mollet car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s’est ouvert le doigt d’une autre main. À chaque fois, il n’a pas eu de chance…".

"ça me ferait très plaisir"

Quelques jours avant la diffusion, Claude s'est également confié sur son expérience : "C’était un privilège d’être invité comme candidat dans Fort Boyard. J’étais émerveillé d'être là, comme un gosse. J’ai tenté d’apporter mon panache et mon envie de gagner à mon équipe. J'ai senti qu'ils comptaient sur moi. Mais je n’avais pas d’appréhension particulière pour autant" a-t-il confié à Télé Loisirs.

Avant d'ajouter : "Je n'allais pas à Fort Boyard pour battre des records. Ce n'est pas parce que tu es performant sur un jeu comme Koh-Lanta que tu le seras sur un autre avec des épreuves du type de celles de Fort Boyard. D'ailleurs, certaines épreuves m’ont vraiment rendu la vie difficile, à tel point que j’ai parfois cru que le Fort voulait m’éliminer". Mais l'aventurier ne s'est pas arrêté là puisqu'il a fait quelques confidences : "D'ailleurs, la première fois qu'on fait Fort Boyard, il faut le faire comme candidat. Après si un jour, on me proposait d'incarner un personnage, ça me ferait très plaisir. Mais là, pour ma première fois sur ce lieu mythique, je voulais être candidat".

Par J.F.