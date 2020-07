Fort Boyard : Cyril Féraud répond aux critiques sur son personnage

Pour sa nouvelle saison, Fort Boyard a décidé de faire peau neuve. Si Francis Lalanne a été écarté du programme à sa grande surprise, Cyril Féraud de son côté a été choisi pour incarner un tout nouveau personnage : Cyril Gossbo, un personnage pop et coloré aux allures de poupée, qui proposera aux candidats un test de culture général. En juin dernier auprès de Télé Loisirs, l’animateur de Slam s’était confié sur son incroyable transformation : "La maquilleuse a vraiment beaucoup bossé. C'était 1h40 de maquillage chaque matin. L’idée était vraiment de me faire une peau et un visage de poupée. Un visage avec des reflets plastique et dorés. C’est de l’air brush (un pistolet qui projette du maquillage). Après on me creusait le nez, puis les joues pour vraiment me faire un visage de poupon. Je porte aussi des lentilles d’un bleu incroyable, au-delà du turquoise. Même en le sachant, les techniciens étaient surpris sur le Fort. Un peu effrayés même parfois". Et alors que les téléspectateurs ont pu découvrir ce nouveau personnage, Cyril Féraud doit faire face à quelques critiques.

Une caricature de Cyril Féraud ?

Lors d’une nouvelle interview pour Télé Loisirs, Cyril Féraud a tenu à répondre à ceux qui pensent que l’esprit originel de Fort Boyard a disparu : "Je pense que si le programme n’avait pas évolué pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, à savoir un jeu d’aventures teinté de couleurs, d’humour, de sourire, il se serait arrêté. Un jeu uniquement tourné vers la force physique et des épreuves où l'on ne rit pas, ça ne marche pas. Ce n’est pas dénaturer l'émission, c’est lui permettre de traverser le temps". Cyril Féraud a également expliqué si son personnage est une caricature de lui-même : "Depuis des années, j'entends : "Cyril Féraud, le petit blond aux dents blanches". C'était donc drôle d'incarner ce personnage coloré et pailleté. Cyril Gossbo, c'est un mélange entre le Ken de Toy Story et un animateur télé des années 80 ou 90. C'était un vrai défi pour moi. Je ne suis pas comédien et là, il fallait vraiment jouer la comédie".

Par Alexia Felix