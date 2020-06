Fort Boyard : Cyril Féraud se confie sur son nouveau personnage

L’émission Fort Boyard fait peau neuve pour sa nouvelle saison. Alors que Francis Lalanne a été écarté du programme, Cyril Féraud de son côté s’apprête à faire sa première apparition dans la peau d’un nouveau personnage. Ainsi, l’animateur de Slam va devenir Cyril Gossbo, un personnage pop et coloré aux allures de poupée, qui proposera aux candidats un test de culture général. Auprès de Télé Loisirs, Cyril Féraud a expliqué pourquoi il a accepté de rejoindre l’aventure Fort Boyard : "Tout est parti d’un déjeuner avec Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements et des variétés de France Télévisions. En découvrant mon attachement à Fort Boyard et l’histoire de ma carrière, mes débuts de stagiaire sur le Fort, elle m'a dit que ça serait formidable qu’on me fasse faire un personnage. Guillaume Ramain, le producteur du Fort, a adoré l’idée. Il a réfléchi à plusieurs pistes et m’a proposé d’incarner Cyril Gossbo, un personnage tout en couleurs et en paillettes".

"1h40 de maquillage chaque matin"

Cyril Féraud s’est ensuite confié sur son rôle : "Cyril Gossbo est l’animateur de jeu préféré du Père Fouras. Pour Noël, le Père Fouras décide de commander la poupée géante de son présentateur adoré et de se la faire livrer sur le Fort pour soumettre les candidats à une épreuve qu’il va appeler Slaïme. J’ai ma propre cellule avec un décor de jeu télé". L’animateur a au passage révélé son incroyable transformation en Cyril Gossbo : "La maquilleuse a vraiment beaucoup bossé. C'était 1h40 de maquillage chaque matin. L’idée était vraiment de me faire une peau et un visage de poupée. Un visage avec des reflets plastique et dorés. C’est de l’air brush (un pistolet qui projette du maquillage). Après on me creusait le nez, puis les joues pour vraiment me faire un visage de poupon. Je porte aussi des lentilles d’un bleu incroyable, au-delà du turquoise. Même en le sachant, les techniciens étaient surpris sur le Fort. Un peu effrayés même parfois".

