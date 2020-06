Fort Boyard : Francis Lalanne écarté de l'émission, il riposte

Depuis quelques jours, le tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard a débuté dans le célèbre monument au large de La Rochelle. Malheureusement pour Francis Lalanne, l’artiste qui prêtait ses traits à Narcisse Lalanne depuis 2016, n’a pas été rappelé cette année. Une bien mauvaise nouvelle pour le chanteur, qui s’est confié à nos confrères du Parisien : "Quand j'ai demandé quand débuterait le tournage, on m'a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances. Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j'ai 61 ans, je n'étais pas le bienvenu. Si j'en veux à quelqu'un, ce sont aux assurances. Je n'exclus pas de me retourner juridiquement contre elles, car c'est de la discrimination".

Francis Lalanne prêt à lancer sa propre émission

Toutefois, Francis Lalanne assure ne pas en vouloir à Alexia Laroche-Joubert, productrice de l’émission : "Alexia Laroche-Joubert est une amie. Elle était embêtée qu'une compagnie d'assurances puisse écarter Narcisse du tournage. Elle m'a rassurée en me disant que c'était un des personnages cultes du jeu, une des valeurs ajoutées du programme, que c'était bête d'arrêter comme ça, et qu'il reviendrait en grande pompe l'année prochaine". En attendant de savoir q’il pourra venir dans le programme, Francis Lalanne prévoit désormais de lancer sa propre émission dont le concept tournerait autour de son personnage : "Je discute avec une chaîne concurrente pour organiser un jeu dans un lieu mythique de la région Champagne-Ardenne, une région de légende. Ce personnage de Narcisse, je l'ai construit et il peut tout à fait avoir une vie en dehors du Fort. Pour le plus grand plaisir de mon public, qui ferait découvrir son histoire, son univers".

Par Alexia Felix