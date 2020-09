Fort Boyard : Héloïse Martin explique son retour dans l’émission

C’est le 27 juillet 2019 que les téléspectateurs ont pu découvrir pour la première fois Héloïse Martin dans Fort Boyard sur France 2. Malheureusement, la jeune femme avait été victime de commentaires haineux et grossophobes sur Twitter, l’obligeant à supprimer son compte Twitter. Mais à la surprise de tous, Héloïse Martin a fait son retour dans Fort Boyard ce samedi 19 septembre. Un choix qu’elle a expliqué à Télé Loisirs : "J'appréhendais vraiment d'y participer une nouvelle fois, après tous les messages haineux reçus l'année dernière. J'ai passé une nuit horrible après la diffusion et j'ai décidé de fermer mon compte Twitter pour ne plus rien voir. La production m'a appelée une bonne dizaine de fois pour que je revienne cette année et j'ai accepté pour l'association, pour l'équipe qui m'accompagne et surtout pour faire taire les 'haters' qui pensaient m'affaiblir lors de ma première venue. J'ai aussi demandé à ne pas porter des vêtements trop serrés ou ridicules. Cette deuxième participation est ma plus belle victoire face aux haineux".

Un passage remarqué

L’année dernière après son passage dans Fort Boyard, Héloïse Martin avait poussé un gros coup de gueule contre les haters : "C’est dingue de recevoir autant d’insultes sur mon physique. J’ai participé à Fort Boyard et nous avons joué pour une magnifique association. Je n’étais pas là pour faire la belle, mais pour me surpasser, et pour essayer de réussir des épreuves très difficiles. Et ce ne sont pas mes formes qui m’ont empêchée de gagner des clés et des indices. C’est de la bêtise et de la méchanceté gratuite, je vous plains tellement. Vous êtes honteux, ça me donne envie de vomir, ma #HeloiseMartin qui fais #FortBoyard pour une asso tout ce que vous avez à dire c’est parlé de son poids ?? Bande de lâches !".

Par Alexia Felix