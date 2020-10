Fort Boyard : Hugo Clément pose ses conditions pour revenir dans l'émission

Le 29 septembre dernier la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé la fin progressive de la présence d’animaux sauvages dans les cirques ainsi que dans les delphinariums. "Il n’est plus responsable de transporter des hippopotames ou des fauves de communes en communes", a-t-elle déclaré, insistant sur le fait que cette décision "n’est en rien une remise en cause de l’existence des cirques".



Cette décision avait évidemment réjoui les défenseurs de la cause animale dont Hugo Clément. Le chéri d'Alexandra Rosenfeld est d'autant plus content que ce projet de loi pourrait bien pousserFrance 2 à retirer à son tour les fameux tigres de Fort Boyard.

Hugo Clément prend une décision radicale

Invité sur le plateau de "Culture Médias" sur Europe 1 ce lundi 5 octobre 2020, le journaliste a d'ailleurs évoqué la présence des tigres dans l'émission et n'a pas manqué de rappeler qu'il se bat pour le retrait des félins dans le fort : "Je participerai à Fort Boyard l'année prochaine si on m'invite (ce n'est pas moi qui décide), et si les tigres ne sont plus utilisés dans l'émission" a-t-il déclaré. "Je trouve anachronique de continuer à utiliser ces animaux sauvages dans un but de divertissement. J'espère donc que France Télévisions et la production de Fort Boyard vont décider de retirer les tigres. Ça n'apporte plus rien aujourd'hui" a continué Hugo Clément qui assurait la promotion de son livre intitulé "Journal de guerre écologique".

Lors de sa seconde participation à Fort Boyard en août 2020, l'ancien acolyte de Yann Barthès avait d'ailleurs été critiqué par les téléspectateurs. Accusé d'être "hypocrite", il avait été obligé de sortir du silence pour justifier sa présence : “Comme lors de ma première participation il y a deux ans, j’ai refusé de prendre part aux épreuves impliquant des animaux. Vous connaissez mes convictions à ce sujet : je suis farouchement opposé à la captivité d’animaux sauvages dans un but de divertissement, comme c’est le cas sur le Fort" avait-il expliqué.







Par E.S.