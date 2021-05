Fort Boyard : Jean-Marc Généreux recruté pour devenir un nouveau personnage

En août 2020, Jean-Marc Généreux surprenait tous les fans de Danse avec les stars en annonçant sa décision de quitter le programme de TF1 : "Le report de la onzième saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c'est difficile de quitter tout ça. Mais c'est un nouveau départ", avait expliqué l’ancien juré auprès du Parisien. Jean-Marc Généreux avait accepté de rejoindre France 2 pour y animer le programme "Spectaculaire" : "On cherchait un expert plutôt qu'un animateur pour incarner ce grand show. Jean-Marc est un passionné, un artiste international qui parle au monde du spectacle. On parie vraiment sur lui", avait expliqué Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions. Et dans quelques semaines, c’est un tout nouveau rôle qui attend Jean-Marc Généreux puisqu’il a accepté de rejoindre l’équipe de Fort Boyard.

"Je vais pouvoir me lâcher"

Le Parisien a ainsi révélé que l’ancien juré de DALS va incarner Gary Boo, un trappeur canadien assez peu accueillant : "Ce gars rassemble tout ce que j’avais envie de faire. Je vais pouvoir me lâcher sur l’accent. On sera dans la caricature pour apporter du sourire aux gens", a confié Jean-Marc Généreux, sans donner de précision sur les défis que les candidats vont devoir relever pour obtenir la clé dans sa cellule. Toutefois, il a fait part de sa joie au moment de l’annonce de son nouveau travail : "Ce jour-là, ma femme a cru que j’avais gagné à la loterie. Avec cette c*nnerie de pandémie, c’était une nouvelle incroyable. J’ai dû me pincer". Il faudra attendre encore quelques semaines avant de découvrir Jean-Marc Généreux dans son nouveau rôle.

Par Alexia Felix