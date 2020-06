Fort Boyard menacé: Olivier Minne revient sur les propos d’Alexia Laroche-Joubert (exclu vidéo)

Les conséquences liées au confinement et à la crise sanitaire sont nombreuses à la télévision. Outre les tournages décalés, les émissions reportées, certains programmes sont en réelle difficulté et pourraient disparaître. A l’instar de "Fort Boyard". Sur Europe 1 au début du mois de juin, Alexia Laroche-Joubert, la patronne d’Adventure Lien Productions (qui produit le jeu) partageait ses inquiétudes. "Fort Boyard est un monument à la fois au sens figuré qu’au sens littéral. Et il est en péril. Je pars normalement dans huit jours pour commencer les tournages, mais il n’y a aucune assurance car elles ont décidé de ne pas nous assurer, donc j’ai des millions en jeu. Si par hasard, on ne peut pas tourner, ALP peut mettre la clef sous la porte", déclarait la productrice.

Un tournage dans des conditions particulières

Invité sur Non Stop People, Olivier Minne est revenu ce mercredi sur les propos d’Alexia Laroche-Joubert. "Elle a souligné le fait que le programme n’était pas assuré du fait que le Covid-19 n’est pas pris en charge par les assurances. A un moment donné, si on devait interrompre le tournage pour une raison sanitaire, dans ces cas-là, ce serait une perte sèche pour l’entreprise et que cette perte sèche ne pourrait pas être récupérable" a-t-il confié. Sur Non Stop People, Olivier Minne, qui présente "Fort Boyard" depuis 18 ans, a également indiqué que les tournages respecteront les mesures sanitaires mises en place suite à la pandémie du coronavirus. "Pour préserver la santé de chacun et pour éviter que le tournage ne s’interrompe", assure l’animateur. Les émissions tournées en ce début juin seront diffusées à partir de mi-juillet.

L’émission "Face Aux Médias" présentée par Jacques Sanchez est à retrouver sur Non Stop People à 18h45.



Par Non Stop People TV