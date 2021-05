Fort Boyard : Nabilla blessée et emmenée à l'hôpital, elle raconte

Les fans de Nabilla vont pouvoir découvrir la jeune femme pour la première fois dans un programme culte de la télévision, Fort Boyard. Ainsi ce lundi 24 mai, l’ancienne candidate de télé-réalité a révélé aux internautes qu’elle avait été invitée à participer au jeu de France 2 avec son mari Thomas Vergara, Terence Telle, Magali Berdah et par le duo Eric Metzger et Quentin Margot. Et visiblement, le tournage a été particulièrement intense pour la maman du petit Milann. Dans sa story Instagram pendant le tournage, Nabilla n’avait pas hésité à dévoiler quelques coulisses : "Aujourd’hui, j’ai essayé de surmonter l’insurmontable. Une journée, j’ai même pas les mots", a-t-elle écrit en légende d’une image d’elle la tête entre les mains alors qu’elle est assise dans le Fort.

Nabilla "saignait beaucoup"

Mais si Nabilla est repartie du tournage avec de nombreux souvenirs en tête, elle a également eu droit à quelques blessures. Ce mercredi 26 mai sur Snapchat, Nabilla a révélé avoir été blessée au doigt, et elle a dû se rendre à l’hôpital : « On rentre enfin. Trois points de suture pour mon ongle retourné. Mais des souvenirs et du dépassement de soi... Très fière pour l'association. Fort Boyard". Sur le compte Snapchat de Thomas Vergara, Nabilla en a dit plus sur sa mésaventure : "En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que mon doigt s'est rouvert. J'ai saigné dans le lit et tout ça. On a décidé d'aller à l'hôpital et j'ai fait un petit point. Je me suis arraché l'ongle. Il s'est fissuré et arraché, j'en ai perdu plein". De son côté, Thomas Vergara a epxpliqué que Nabilla "saignait beaucoup mais ça va beaucoup mieux".

Par Alexia Felix