Fort Boyard : Patrice Laffont répond au tacle du premier père Fouras (exclu vidéo)

Ça ne s’arrange pas entre Patrice Laffont et Michel Scourneau, le premier Père Fouras de "Fort Boyard". Ce dernier s’était dit scandalisé par les déclarations de l’ex-animateur du jeu de France 2 qui avait dit que le comédien avait fait du chantage à la production de Fort Boyard pour revenir lors de la saison 2. Michel Scourneau avait révélé alors dans TV Mag qu’il avait négocié dès le départ un salaire élevé, à savoir 250 000 francs pour la saison. "Je ne vais pas rentrer dans les détails. C’est ce qu’on m’a dit. Peut-être est-ce faux, ce qui est sûr, parce que j’ai lu une partie de son interview, les chiffres qu’il annonce sont absolument faux et pas possibles. Jamais il n’aurait pu gagner plus que moi – ce dont je me fous totalement - c’est absolument impossible", commente Patrice Laffont sur Non Stop People.

Le premier père Fouras trop gourmand financièrement ?

"Il n’a qu’à m’appeler, moi je n’ai rien inventé. La production m’a dit qu’il demandait trop", souligne encore l’animateur qui ne roule pas sur l’or. "S’il veut en faire un scandale, c’est son problème", continue le père de la comédienne Axelle Laffont. À noter que fin décembre, Michel Scourneau déclarait auprès de nos confrères du Figaro – TV Mag : "Je suis quand même scandalisé par ce qu’il a pu raconter, cela ne se fait pas. Je ne comprends pas pourquoi il a inventé cette histoire. Si cela me porte préjudice, j’envisagerai de voir un avocat. Mais je ne demanderai pas une grosse somme d’argent, simplement un rectificatif et un euro de dommage moral". Reste à savoir s’il l’ancien père Fouras va de nouveau répliquer…

Par Ambre L