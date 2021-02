Fort Boyard : pourquoi Olivier Minne a été agacé par Delphine Wespiser ?

Olivier Minne est actuellement en plein tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard. En pleine épidémie de la Covid-19, cette saison sera légèrement différente. En effet, certaines épreuves ont dû être supprimées comme le confiait Olivier Minne au micro de RTL en avril dernier : "Par exemple, le combat dans la boue n'est absolument pas envisageable cette année, car là, il y a un contact physique direct entre les personnages du Fort et les candidats".

Dans une interview accordée à Télé Pro, l'animateur du jeu s'est confié sur cette nouvelle saison. Il a tout d'abord affirmé que cette dernière aurait bien lieu : "De manière à respecter les distances sanitaires et puis également pour continuer d'avoir valeur d'exemple, je pense que c'est en effet la meilleure option qui se présentera lorsqu'on tournera dans quelques mois".

"Delphine, elle parle trop"

"Il est certain que nous réfléchissons à plein de nouvelles choses pour la saison 2021. Je peux vous dire une chose, c'est que vous n'allez pas être déçus. Parmi les nombreux changements et les nombreuses nouveautés, il y en a quelques-unes qui vont vraiment, vraiment surprendre. Et sans doute plus que jamais, depuis ces dernières années, là on va avoir un très gros coup". Mais Olivier Minne n'a pas souhaité en dévoilé davantage…contrairement à Delphine Wespiser ! Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, la jeune femme a déclaré qu'elle aurait un nouveau rôle dans cette nouvelle saison. Une révélation qui a légèrement agacé l'animateur. "Delphine, elle parle trop. Delphine, elle devrait apprendre que Fort Boyard a pour qualité aussi d'entretenir le mystère et le secret".

