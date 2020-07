Fort Boyard : quel dispositif sanitaire a été mis en place pendant le tournage face au coronavirus ?

Une nouvelle saison de "Fort Boyard" débarque ce samedi 11 juillet sur France 2. Il s'agit de la 31e édition du programme, présentée une nouvelle fois par Olivier Minne. Quelques nouveautés sont à prévoir, notamment l'arrivée de Cyril Féraud dans l'équipe. Dans un entretien à Télé-Loisirs, l'animateur de "Slam" en a dit plus sur le nouveau personnage "tout en couleurs et en paillettes" qu'il incarne, à savoir Cyril Gossbo. Son rôle sera de proposer aux candidats un test de culture général.

À côté de ça, l'humoriste Kevin Razy a lui aussi été choisi par la production pour endosser le rôle d'un nouveau professeur qui officiera à la Boyard Academy à la suite de sa réouverture par le Père Fouras. Il sera "chargé de dispenser des cours de rattrapage après ces longues semaines de confinement", ont relayé nos confrères via le communiqué de l'émission. Il sera "le pire professeur que le Fort ait jamais connu".

Des candidats masqués

Pour ce premier numéro de "Fort Boyard" diffusé ce samedi 11 juillet, les téléspectateurs retrouvent Claude de "Koh-Lanta", Camille Cerf, Tom Leeb, Booder et Clémence Botino, Miss France 2020. Le tournage de l'émission a été différent des précédents, coronavirus oblige. Ainsi, la production a dû s'adapter en mettant en place un protocole sanitaire de tournage qu'Olivier Minne a détaillé sur Europe 1 le 9 juillet dernier. "Nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, nous portions tous des masques pour le voyage entre la terre et le Fort et les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée (...) Les candidats arrivent masqués dans le programme. Ça dure quelques secondes et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leurs masques et ainsi, on peut jouer. Chacun partira dans un point ou autre du Fort accompagné seulement par Passe-Partout qui est masqué", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Il y a plein de séquences qui se jouent à l'intérieur des cellules, ces séquences-là se font en solo, et quand elles sont en duos, dans ce cas-là, les candidats se remasquent où portent des visières. Nous avons été très vigilant avec la préfecture pour que tout soit au cordeau par rapport à ses exigences". Ce nouveau dispositif a permis aux candidats de s'entraider davantage, comme l'a expliqué l'animateur. "Tout ça a été sans doute démultiplier parce qu'à chaque fois, l'un ou l'autre partait seul. Vous savez bien, un effet de groupe a toujours plus de force, d'impact sur le développement d'une énergie, sur le courage qu'on a pu avoir à dépasser ses limites. La capacité qu'ils ont tous eu à s'entourer différemment a été très bénéfique et a participé davantage encore à l'esprit de Fort Boyard, qui est le fait que rien ne peut se faire si nous ne sommes pas ensemble".

L'animateur @olivierminne sur le protocole sanitaire sur le tournage de Fort Boyard : "Nous avons été très vigilants"#Europe1 pic.twitter.com/JIv6BNxomO — Europe 1 (@Europe1) July 9, 2020

Par Clara P