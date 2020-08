Fort Boyard : quel est le plus gros gain remporté par une équipe ?

Le samedi soir est rythmé par "Fort Boyard". Ce 8 août, France 2 diffuse un numéro inédit de l'émission culte qui a fêté ses trente ans. Crise de coronavirus oblige, la production a dû repenser quelques épreuves afin de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières. Une chose est sûre, c'est que les Français sont toujours au rendez-vous pour découvrir les aventures du Père Fouras et des candidats. Les épreuves sont toujours plus impressionnantes, hilarantes et difficiles, et les rires sont toujours au rendez-vous. D'ailleurs, ce soir, Vianney, Vaimalama Chaves, Fabrice Santoro ainsi que les deux membres du groupe Les Frangines, participeront à Fort Boyard pour tenter de récolter de l'argent pour l'association Lazare. Mais alors, en trente années d'émissions, quel est le plus gros gain récolté jusqu'à présent ?

Félicitations aux Yamakasi

Chaque semaine, les aventuriers de Fort Boyard tentent de récolter des Boyards et c'est en 2001 que l'émission a battu tous les records. Les Yamakasi, composé de Williams Belle, Chau Belle Dinh, Malik Diouf, Yann H'Nautra, Guylain N'Guba Boyeke et Laurent Piemontesi, ont rencontré un grand succès face aux épreuves et ont ainsi permis de remporter 243.480 francs, soit l'équivalent de 37 118 euros. Une très belle somme d'argent remise à une association. Dix ans plus tôt, en 1991, une équipe d'anonymes avait récolté l'équivalent de 36 986 euros. La troisième place a également été décrochée en 1991 par l'équipe des Punchs en ramassant 33 239 Boyards. Les candidats de 2020 parviendront-ils à battre tous ces records ?

Par Solène Sab