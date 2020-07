Fort Boyard : quelles célébrités comptent le plus de participations ?

La saison estivale marque chaque année le retour de "Fort Boyard" sur les écrans. Samedi 11 juillet, France 2 a lancé la 31e édition du jeu télévisé, avec aux commandes Olivier Minne. L'animateur présente l'émission depuis 2003. Il avait succédé à Jean-Pierre Castaldi et Cendrine Dominguez, tous les deux présentateurs de 2000 à 2002. Quelques jours avant le retour de l'émission, Olivier Minne s'était confié à Europe 1 sur le protocole sanitaire mis en place par la production, sachant que le tournage a eu lieu pendant la crise du coronavirus. "Nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, nous portions tous des masques pour le voyage entre la terre et le Fort et les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée", expliquait-il.

Pour le premier numéro, les téléspectateurs ont retrouvé Claude de "Koh-Lanta", Booder, Camille Cerf, Tom Leeb et Clémence Botino, Miss France 2020. Tous ont joué pour l'association "Les Bonnes Fées", un projet lancé par "16 Miss France les plus emblématiques de ces deux dernières décennies (...) pour offrir à leur tour ce petit coup de baguette magique à ceux qui ont en besoin", peut-on lire sur le site. En remportant une série d'épreuves, l'équipe est parvenue à récolter 13 146 euros de gains.

Un record de participations détenu par...

Ce samedi 18 juillet, une nouvelle équipe fait son arrivée dans "Fort Boyard". Elle est composée de Daphné Bürki, Raphaël de Casabianca, Tom Villa, Monsieur Poulpe et Pierre-François Martin-Laval dit "PEF". Tous jouent pour l'association ESM (École de Sauvetage côtier Méditérranéenne). En attendant de les voir évoluer dans le Fort aux côtés d'Olivier Minne et Passe-Partout, Non Stop People s'est intéressé à ces personnalités qui comptent le plus de participations au jeu phare de France 2. D'après les informations relayées par Télé Star lors du lancement de la 30e édition l'année dernière, les candidats les plus récurrents du côté de France Télévisions sont Gérard Holtz (1991, 1993, 1994, 1996, 2002), Samuel Étienne (2013, 2016 à 2019), Bruno Guillon (2003, 2011, 2012, 2014, 2016 à 2019) ou encore Cyril Féraud qui, après cinq participations, a rejoint l'équipe cette année dans la peau d'un tout nouveau personnage, Cyril Gossbo.

Mais celle qui détient le record en nombre de participations n'est autre qu'Elodie Gossuin, Miss France 2001. En effet, elle a déjà participé neuf fois au programme, sa dernière apparition remontant à 2019. D'autres Miss France se sont aussi mesurées plusieurs fois au Fort de "Fort Boyard". Parmi elles, Alexandra Rosenfeld, qui comptabilise six participations, Camille Cerf qui a participé pour la sixième fois cette année au programme ou encore Marine Lorphelin, candidate en 2013, 2014, 2018 et 2019.

Par Clara P