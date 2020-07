Fort Boyard : quelles célébrités participeront cet été ?

"Fort Boyard" reprend du service sur France Télévisions. En effet, la 31e édition débarque sur France 2 ce samedi 11 juillet. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Olivier Minne, le présentateur de l'émission depuis 2003. Invité jeudi 9 juillet sur Europe 1, l'animateur de 53 ans a présenté le dispositif sanitaire de tournage mis en place face au coronavirus. Ainsi, il a expliqué que tous les candidats étaient masqués au début de la compétition. "Ça dure quelques secondes et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leurs masques et ainsi, on peut jouer. Chacun partira dans un point ou autre du Fort accompagné seulement par Passe-Partout, qui est masqué", a-t-il poursuivi.

Ce nouveau protocole n'a pas manqué de resserrer les liens entre les candidats, comme l'a expliqué Olivier Minne. En effet, ces derniers se sont davantage entraidés lors du tournage. "Tout ça a été sans doute démultiplié parce qu'à chaque fois, l'un ou l'autre partait seul. Vous savez bien, un effet de groupe a toujours plus de force, d'impact sur le développement d'une énergie, sur le courage qu'on a pu avoir à dépasser ses limites. La capacité qu'ils ont tous eu à s'entourer différemment a été très bénéfique et a participé davantage encore à l'esprit de Fort Boyard, qui est le fait que rien ne peut se faire si nous ne sommes pas ensemble", a-t-il dit.

55 personnalités, 11 équipes

Pour cette nouvelle saison de "Fort Boyard", la production a fait appel à 55 personnalités. Au total, onze équipes ont été composées. Ce samedi 11 juillet, Claude de "Koh-Lanta", Booder, Tom Leeb, Clémence Botino et Camille Cerf ouvrent le bal de cette édition 2020 en jouant pour l'association "Les Bonnes Fées". Le 18 juillet prochain, les téléspectateurs retrouveront l'équipe de Pierre-François Martin-Laval avec Daphné Bürki, Raphaël de Casabianca, Tom Villa et Monsieur Poulpe. La semaine suivante - le 25 juillet précisément - ce sera au tour d'Eric Antoine, Jérémy Ferrari, Capucine Anav, Gil Alma et Le cas Pucine de se lancer dans l'arène du Fort.

Le compte @Fan_FortBoyard a dévoilé les noms des autres célébrités qui participent à cette édition 2020 cet été. Les téléspectateurs retrouveront, entre autres, Alex Goude, Bruno Guillon, Laurent Maistret, Vianney, Fabrice Santoro, Héloïse Martin, Marine Lorphelin, Manu Lévy, Enora Malagré, Ariane Massenet, Julien Arnaud, Camille Lacourt, Yoann Riou, Moussa de "Koh-Lanta", Elsa Esnoult ou encore Alexandra Rosenfeld (voir ci-dessous pour la liste complète).

#FortBoyard 2020 : Le casting des 55 candidats est complet, à découvrir tout l'été !



Pour rappel, la 1ère émission inédite (équipe B) sera diffusée dans deux semaines, le samedi 11 juillet 2020 à 21h05 sur @France2tv



Équipes 2020 https://t.co/il6ZaVqnAH pic.twitter.com/ogsz11SIds — Fan-FortBoyard.fr (@Fan_FortBoyard) June 27, 2020

