Fort Boyard : quelles sont les nouveautés cette saison ?

C'est une 31e édition de "Fort Boyard" qui débarque ce samedi 11 juillet sur France 2. Olivier Minne - animateur de l'émission depuis 2003 - reprend les rênes du jeu phare de France Télévisions. Un tournage qui ne s'est pas passé comme les précédents, à cause de la crise du coronavirus. "L'idée est de proposer aux téléspectateurs un 'Fort Boyard' qui se tienne et qui donne toujours autant d'effets de surprise, de plaisir et de rire. Pour le moment, la décision est de maintenir le tournage. Tout dépendra maintenant de ce qui se passera, sanitairement parlant dans le pays et les décisions du gouvernement", confiait l'animateur sur RTL en avril dernier.

Finalement, la production a pu mener à bien l'enregistrement du programme, comme l'a révélé Olivier Minne le 9 juillet dernier sur Europe 1. "Nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, nous portions tous des masques pour le voyage entre la terre et le Fort et les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée (...) Les candidats arrivent masqués dans le programme. Ça dure quelques secondes à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leurs masques et ainsi, on peut jouer. Chacun partira dans un point ou autre du Fort accompagné seulement par Passe-Partout, qui est masqué", a-t-il confié.

De nouveaux personnages, mais pas que...

Comme chaque saison, des nouveautés sont au programme dans "Fort Boyard". Et pour cette édition 2020, la production n'a pas dérogé à la règle. Tout d'abord, de nouveaux personnages ont fait leur entrée dans le Fort, à commencer par Cyril Gossbo, incarné par Cyril Féraud. Le présentateur de "Slam" a pour rôle de proposer aux candidats un test de culture générale. Autre personnage à prendre place dans le jeu, celui incarné par l'humoriste Kevin Razy, un nouveau professeur qui officie à la Boyard Academy à la suite de sa réouverture par le Père Fouras. Il sera "chargé de dispenser des cours de rattrapage après ces longues semaines de confinement", a relayé Télé-Loisirs via le communiqué de l'émission. Il est présenté comme "le pire professeur que le Fort ait jamais connu". Enfin Lady Boo, la lutteuse qui mène la vie dure aux candidats, sera désormais accompagnée de Big Boo - geôlier et sonneur de gong - et de Little Boo, ancien enfant surdoué du Fort.

De nouvelles épreuves attendant également les candidats. Télé 7 jours en a dévoilé quelques-unes, du "Turbo Basket" à "Willymix" en passant par "Magik" ou encore "Le cabinet de Tata Fouras". Enfin, l'émission est rallongée avec, en deuxième partie de soirée, le retour d'Olivier Minne et Willy Rovelli en compagnie des candidats de la soirée. Tous ensemble, ils reviendront sur les moments fort de leur aventure. "Ces 52 minutes supplémentaires sont une grande chance, car durant ces 'after', l'équipe peut encore gagner 1 500 euros pour l'association qu'elle défend. Et c'est l'occasion pour le téléspectateur de découvrir des magnétos inédits, des making of et les secrets des coulisses du Fort, sans oublier les vidéos d'archives", a confié Guillaume Ramain, le producteur artistique du jeu.

J-2

Les amis,

Cyril Gossbo s’impatiente de pouvoir vous montrer les images de son jeu #Slaïme !!#FortBoyard ouvre ses portes samedi à 21h00 sur @France2tv ! pic.twitter.com/WkpULYiktH — Cyril Féraud (@cyrilferaud) July 9, 2020

Par Clara P