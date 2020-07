Fort Boyard : qui se cache derrière le Père Fouras ?

Chaque été, l'émission "Fort Boyard" fait son retour sur France 2. Cette année, c'est le 11 juillet que les téléspectateurs ont pu découvrir le tout premier numéro de la saison. Si quelques nouveautés sont au rendez-vous - notamment avec l'arrivée de Cyril Féraud et son personnage de Cyril Gossbo - la production a gardé les fondamentaux qui font le succès de l'émission. Mais pour la première fois dans l'histoire du programme, le tournage a eu lieu en pleine épidémie du coronavirus. Une situation inédite à laquelle les équipes ont dû s'adapter, comme l'a expliqué le 9 juillet dernier Olivier Minne sur Europe 1.

"Nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, nous portions tous des masques pour le voyage entre la terre et le Fort et les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée (...) Les candidats arrivent masqués dans le programme. Ça dure quelques secondes et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leurs masques et ainsi, on peut jouer. Chacun partira dans un point ou autre du Fort accompagné seulement par Passe-Partout qui est masqué", expliquait-il.

Une transformation minutieuse

De nouvelles épreuves ont fait leur apparition dans cette 31e édition de "Fort Boyard", notamment celle intitulée "Le cabinet de Tata Fouras". Les téléspectateurs ont aussi retrouvé le Père Fouras, personnage énigmatique du Fort. Qui l'interprète ? C'est Yann Le Gac qui s'y colle depuis 1991. Il est également danseur et producteur de télévision. Originaire du Morbihan, il est connu pour avoir créé les épreuves de "Koh-Lanta".

Sa transformation sous les traits du Père Fouras nécessite 45 minutes de préparation, entre le maquillage, l'habillage et l'échauffement de sa voix. Un rôle qui lui tient particulièrement à coeur, comme il le confiait en 2017 à France Bleu. "Ce que j'aime dans mon personnage, c'est qu'il est intemporel, on ne sait pas s'il vient du passé ou s'il pourrait débarquer d'une autre planète. J'aime sa folie, une folie sympathique et son côté coquin. Ça doit être génial quand même d'être un vieillard et de rester comme ça".

Par Clara P