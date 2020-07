Fort Boyard - Tom Leeb : cette phobie qu'il s'est empressé de dévoiler à la production

"Fort Boyard" fait son retour sur France 2 pour une 31e saison inédite. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Olivier Minne aux commandes du jeu phare de France Télévisions. Pour le tout premier numéro de cet été, cinq personnalités ouvrent le bal, à savoir Claude de "Koh-Lanta", Clémence Botino, Booder, Camille Cerf et Tom Leeb. Pour ce dernier, il s'agit de sa toute première participation à l'émission.

Nos confrères de Télé-Loisirs ont voulu savoir quelle a été sa réaction lorsqu'il a fait ses premiers pas dans le Fort. "Ma première réaction a été de me dire : 'Mais c'est 100 fois plus petit qu'à la télé (rires)'. Ils sont vraiment forts. Grâce aux angles de prises de vues, aux axes des caméras, on a l'impression que c'est immense, mais en réalité non. Après, c'est magique d'entrer dans ce lieu qui est mythique, qui accompagne nos vies, chaque été, depuis 30 ans. Ça reste magnifique. De rencontrer les équipes, de voir les cellules en vrai, ça fait quelque chose. J'ai eu un shot d'adrénaline toute la journée".

Une phobie "très extrême"

Dans ce même entretien, Tom Leeb en a dit plus sur ses appréhensions avant le tournage de "Fort Boyard". L'occasion pour lui de raconter comment il a évoqué sa plus grande phobie à la production. "On ne sait pas ce que l'on va faire, dans quelle cellule on va aller, avec quels animaux on va se retrouver. J'ai une phobie très extrême des araignées. J'avais même prévenu la production que s'ils me mettaient dans une cellule avec des mygales, je serais tétanisé. Que je ne pourrais pas bouger à cause de la peur. Que ça serait gâcher une épreuve. Une perte de temps pour tout le monde. Avant de partir sur le Fort, on a un briefing avec un animalier. Il nous a montré, avec une araignée en plastique, comment procéder pour retourner une mygale pendant le jeu... Je n'ai même pas pu toucher l'objet en plastique, c'est vous dire... Impossible !" a-t-il dit.

