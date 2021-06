France 2 : Karine Baste-Régis écartée de la chaîne, elle s’explique

En janvier 2021, la journaliste Karine Baste-Régis est devenue le joker officiel d’Anne-Sophie Lapix pour le JT de France 2. La présentatrice qui se charge également de Télématin par intermittence avait déjà dû prendre la relève d’Anne-Sophie Lapix en octobre 2020 : "Waouh ! Le 20 Heures de France 2, c'est fou ! J'ai du mal à réaliser encore", avait-elle expliqué à nos confrères du Parisien. Une situation qui a ravi sa famille, et surtout son fils : "Il est fier quand on m'accoste dans la rue. Quand je ne présente pas le 20h, je le retrouve dans l'après-midi à la sortie de l'école et on peut se raconter nos journées. On parle beaucoup tous les deux. Et on regarde ensemble les infos à la télé. J'aime décrypter l'actu avec lui", avait confié Karine Baste-Régis à TV Grandes Chaînes.

La journaliste remplacée

Mais ce dimanche 6 juin, la journaliste a annoncé une mauvaise nouvelle puisqu’elle a été écarté de France 2 jusqu’à nouvel ordre car elle est désormais cas contact : "Il me sera malheureusement impossible de vous retrouver demain à 20h sur France 2. Mon petit garçon est positif, je suis cas contact et débute un nécessaire isolement. Prenez bien soin de vous; merci à Jean-Baptiste Marteau qui sera à vos côtés demain". Rapidement, son confrère qui a pris sa place dès le lundi 7 juin a réagi à la nouvelle : "Bon courage pour cette période d’isolement en espérant que ton petit garçon aille bien".

Par Alexia Felix