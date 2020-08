France Ô disparaît : Babette de Rozières et Sébastien Folin s'insurgent

La chaîne France Ô vit ses dernières heures ce dimanche 23 août. A minuit, ses programmes ne seront plus diffusés sur la TNT, que France Ô avait rejoint en 2010. A partir du lundi 24 août et durant une semaine, les téléspectateurs du canal 19 tomberont sur une boucle d'images avant que le signal ne s'éteigne une ultime fois. Depuis l'annonce de la suppression de la chaîne des Outre-mer en juillet 2018, la décision a été actée par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et officialisée cette semaine par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais l'arrêt de la chaîne lancée en 2005 qui a pâti de faibles audiences, ne passe pas auprès de deux de ses animateurs. Tandis que le collectif de salariés "Sauvons France Ô" appelle à manifester ce dimanche devant le ministère de la Culture à Paris, Sébastien Folin a déploré le manque d'ambition de France Télévisions auprès du Parisien.

Un manque d'ambition et de moyens

"On a voulu en faire un fourre-tout de la diversité avec une vocation politique, mais on ne savait même pas à qui on s'adressait : les Outres-marins ou les Métropolitains ?", a déploré l'animateur présent sur la chaîne depuis 2011. "France Ô avait le plus petit budget du groupe. Elle a été dotée à la hauteur des ambitions qu'on lui donnait", a-t-il ajouté sur le manque de moyens de la chaîne. Animatrice de plusieurs émissions culinaires sur France Ô, la chef Babette de Rozières s'est montrée "meurtrie" par cet arrêt. La Guadeloupéenne a dénoncé le manque de confiance de France Télévisions auprès des "Outres-marins pour parler de leur culture". "Il aurait fallu réparer France Ô plutôt que de la jeter", a-t-elle estimé. Pour permettre "une visibilité plus forte" dans "les ressources humaines", "les visages à l'antenne" et "les contenus éditoriaux", Babette de Rozières a demandé dans un communiqué la création d'un "observatoire des Outre-mer dans l'audiovisuel public".

Par Marie Merlet