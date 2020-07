France Télévisions : Delphine Ernotte reconduite à la présidence du groupe

C’est en 2015 que Delphine Ernotte, issue du monde des télécoms, avait été choisie pour succéder à Remy Pflimlin à la présidence de France Télévisions, devenant ainsi la première femme nommée à la tête du groupe. Et après un premier mandat de cinq ans, Delphine Ernotte a finalement appris ce mercredi 22 juillet que le CSA avait décidé de la laisser aux commandes de France Télévisions pour un second mandat : "Le choix du Conseil s'est fondé, conformément aux termes de la loi, sur des critères de compétence et d'expérience et sur l'analyse des projets stratégiques éclairés par les auditions. Le Conseil a fait le choix de la poursuite des transformations engagées pour assurer, dans le dialogue, la concertation et le respect des équilibres budgétaires, l'adaptation de France Télévisions à un environnement en mutation rapide", a fait savoir par communiqué le CSA.

Un second mandat de 5 ans

Le CSA avait reçu 12 candidatures dont 8 avaient été jugées recevables. En plus de Delphine Ernotte, Christopher Baldelli, ancien patron de RTL, mais encore Serge Climio et Michel Goldstein, journalistes à France Télévisions ont tenté de prendre la présidence du groupe. Toutefois, le second mandat de Delphine Ernotte s’annonce déjà assez compliqué. En plus de devoir gérer les enjeux de production, elle devra faire face à la fermeture de France Ô et de France 4 prévue pour le mois d’août, et la gestion de l’après-crise du coronavirus en France. Delphine Ernotte devra également prendre en compte le récent tacle du CSA, qui n’a pas hésité à pointer du doigt le manque de diversité à France Télévisions. La présidente du groupe aura donc 5 ans pour de nouveau faire ses preuves.

Par Alexia Felix