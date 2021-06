Francis Lalanne accusé d'agression : Cyril Hanouna tacle Quotidien

Francis Lalanne ne mâche pas ses mots et n'hésite pas à revendiquer ses opinions politiques, mais pas que. Lors du premier week-end de juin, le chanteur a participé à un rassemblement organisé par des Gilets jaunes auquel assistaient près de 50 personnes. Une altercation entre Francis Lalanne et les équipes de "Quotidien" aurait alors eu lieu. Un caméraman de l'émission de TMC, qui accompagnait Paul Larrouturou, a par la suite affirmé avoir reçu un coup de poing. Très rapidement, le chanteur a démenti ces accusations et s'est défendu dans un communiqué qu'il a transmis à Pascal Praud.

des accusations démenties

"Ils n'ont bien sûr jamais été donnés, il suffit de regarder leur propres images pour le constater, je conteste donc formellement avoir frappé ce caméraman, il s'agit d'une ridicule mise en scène", a expliqué Francis Lalanne avant d'ajouter : "Le cameraman n'est pas tombé par terre, et a fini par l'éteindre lui-même suite à mes injonctions avant de la rallumer". Le militant politique a par la suite déploré : "Aucune voix ne se lève, pour dénoncer ce genre de pratique qui n'a rien à voir avec le journalisme". Si cette affaire a fait couler beaucoup d'encre, Cyril Hanouna a tenu à revenir sur ce débat avec ses chroniqueurs sur le plateau de "Touche pas à mon poste", ce mercredi 9 juin.

"il faut le laisser tranquille"

Le trublion de C8 a expliqué qu'il condamnait le comportement de Francis Lalanne si les accusations s'avéraient être exactes. "Si c'est vrai, s'il les a bousculés et même molestés, je le condamne", a-t-il révélé. Néanmoins, il a tenu à préciser : "Quand quelqu'un ne veut pas parler, il faut le laisser tranquille. Après ça va être l'escalade, il va se passer des trucs très graves. Pour l'intégrité de certains journalistes qui vont prendre des risques inconsidérés sur certains éléments, il faut leur dire : 'Si le mec ne veut pas parler, tu le lâches'. À un moment, ça va mal se terminer". Un petit tacle subtil à l'émission concurrente.

Par Solène Sab