Francis Lalanne accusé d'avoir frappé un journaliste de Quotidien !

Cela fait plusieurs semaines maintenant que Francis Lalanne fait parler de lui. Le 22 janvier dernier, le chanteur un brin rebelle a publié une tribune sur le site France Soir qui a fait couler beaucoup d’encre. Dans cette dernière, il réclamait la destitution du président de la République en raison de sa gestion de la crise sanitaire qui rythme le monde depuis un an.

Et ce samedi 5 juin, Francis Lalanne serait au coeur d'un nouveau dérapage ! En effet, lors d'une manifestation organisé par les Gilets Jaunes, le chanteur aurait agressé un journaliste de l'émission "Quotidien" selon les informations de L'Obs.

"À un moment donné mon sang n’a fait qu’un tour"

"Samedi 5 juin vers 15 heures, dans le parc des libertés, il fait beau, l’ambiance est calme et concentrée, une cinquantaine de personnes assiste sur des chaises à une conférence intitulée France pays des droits de… ? Quand tout à coup des cris interrompent les intervenants. À quelques mètres de là, Francis Lalanne, tout de noir vêtu, s’énerve contre une équipe de télévision de l’émission Quotidien. Le journaliste, Paul Larrouturou, est entouré de son caméraman et de son preneur de son. L’ambiance est très tendue. Des personnes entourent et retiennent un Francis Lalanne hors de lui" débute l'article. Paul Larrouturou déclare alors : "Vous avez mis une droite à mon caméraman", des déclarations que le chanteur nie. Mais pas de chance "plusieurs témoins l'ont vu" répond le journaliste.

Interrogé quelques minutes après, Francis Lalanne a déclaré à L'Obs : "Je n’aime pas cette émission, je ne veux pas que mon image soit souillée dedans. Je lui demande d’arrêter de me filmer, il ne le fait pas ! Il continue de filmer ! À un moment donné mon sang n’a fait qu’un tour, je me suis levé pour lui demander d’effacer les images. Son caméraman est tombé tout seul par terre".

Par J.F.