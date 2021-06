Francis Lalanne accusé d'avoir frappé un journaliste de Quotidien, son avocat réagit (Vidéo)

C'est une vidéo qui n'en finit pas de faire le tour des réseaux sociaux depuis sa diffusion lundi 7 juin 2021 dans "Quotidien" sur TMC. Un journaliste de l'émission présentée par Yann Barthès a porté plainte contre Francis Lalanne après un accrochage qui s'est produit ce week-end à Avignon lors de l'université des Gilets jaunes. Le journaliste a affirmé avoir été frappé par le chanteur. De son côté, l'artiste a dénoncé une "mise en scène grossière" de la part de l'émission.

À l'Obs, il a déclaré : "Je n’aime pas cette émission, je ne veux pas que mon image soit souillée dedans. Je lui demande d’arrêter de me filmer, il ne le fait pas ! Il continue de filmer ! À un moment donné mon sang n’a fait qu’un tour, je me suis levé pour lui demander d’effacer les images. Son caméraman est tombé tout seul par terre". Au Parisien, il a formellement contesté avoir frappé ce caméraman. "Il s'agit d'une mise en scène à laquelle l'équipe de Yann Barthès est malheureusement coutumière", a-t-il continué.

"Il s'est passé quelque chose qui n'est pas montré dans les images"

Ce mardi 8 juin 2021, Jean-Marc Morandini a reçu Maître Emmanuel Ludot dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Il est l'avocat de Francis Lalanne. L'ocasion pour lui de livrer la version défendue par son client dans cette affaire. Ainsi, à la question : "A-t-il frappé les journalistes de 'Quotidien'", il répond : "Il le dément formellement et je vous dis que je le crois parce que ça ne correspond pas à sa personnalité. On ne voit rien sur les images. On voit qu'ils ne sont pas d'accord, qu'un journaliste de 'Quotidien' cherche manifestement quelque chose, qu'il n'est pas venu ici par hasard et que manifestement, il aimerait bien qu'il y ait un accident", dit-il

Jean-Marc Morandini souligne pourtant que l'interview était "très calme". "L'interview était très calme, mais pourquoi Lalanne se fâche ?", l'interroge l'avocat. Et de poursuivre : "Il se fâche parce que le journaliste lui dit : 'Mais vous n'avez pas honte d'appeler au meurtre avec votre copain Jean-Marie Bigard' (...) Ce n'était pas le sujet. On le titille, il se fâche - vous savez effectivement qu'il se fâche facilement - mais il ne frappe jamais, ne blesse jamais. Il s'est passé quelque chose et c'est au procureur de la République d'en décider. J'observe qu'on a un certificat médical qui a été fait à Paris et non pas à Avignon, qu'on a attendu le lendemain pour y aller et que manifestement c'est à Cochin qu'on a été se plaindre, alors que tout s'est bien passé l'après-midi, on l'a vu se promener. La deuxième hypothèse, il y a un problème de méthode de certains journalistes (...) J'ai décidé de saisir le conseil de la déontologie journalistique parce que dans ce genre d'émissions, on est prêt à tout pour faire le buzz (...) Il s'est passé quelque chose qui n'est pas montré dans les images (...) On est venu pour le provoquer, c'est une évidence".

Par Non Stop People TV