Francis Lalanne : cette étonnante confidence sur Jean-Marie Bigard et Lola Marois

Depuis de nombreuses années maintenant, Jean-Marie Bigard et Lola Marois vivent une belle histoire d'amour. L'humoriste peut compter sur elle lorsqu'il se retrouve au coeur de diverses polémiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, Jean-Marie Bigard enchaîne les bad buzz ! Lors d'une manifestation le 22 mai dernier, il avait pris la parole et ses propos avaient choqué : "Je vais guérir tout seul avec mes anticorps, j'ai pas besoin qu'on m'injecte une mer** qui ne va m'apporter que des emmerdements ! Il faut absolument mettre un signe distinctif comme on a fait avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale".

"C'est vrai que des fois on aimerait que Lola le laisse traîner avec nous"

Invité sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste" quelques jours après, Jean-Marie Bigard était revenu sur ses propos polémiques : A l'époque, c'est ce qu'Hitler avait trouvé pour repérer immédiatement les Juifs. Et là, on a le ministre de la Santé qui nous dit 'les personnes qui ne seront pas vaccinées seront défavorisées'. Là, c'est la dictature en marche".

Face à toutes ces polémiques, RMC Story a voulu savoir qui se cachait derrière le personnage de Jean-Marie Bigard. Dans un documentaire diffusé ce mardi 1er juin, quelques-uns de ses proches ont été interrogés, dont Francis Lalanne. Et ce dernier a fait une étonnante déclaration sur Jean-Marie Bigard et plus précisément sur sa place au sein de son couple avec Lola Marois : "C'est vrai que des fois on aimerait que Lola le laisse traîner avec nous un peu plus longtemps le soir et que le téléphone ne sonne pas pour lui dire : 'bon maintenant, tu rentres, c'est l'heure, etc'. Vous voyez le macho qui dit à ses potes : 'Je resterais bien avec vous, mais là j'ai pas envie de me faire engueuler par Lola' ? Ça, c'est un macho, ça ? C'est sûr !"

Par J.F.