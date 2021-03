Francis Lalanne cible d'attaques après son dérapage à Nice, il réagit (Exclu vidéo)

"Je vous propose de commettre un délit !" C'est par cette phrase que la polémique a démarré pour Francis Lalanne sur les réseaux sociaux. Le week-end dernier, lors d'un rassemblement organisé à Nice, ce dernier a appelé les manifestants à s'embrasser et a retirer les masques pour "les porter en boucles d'oreilles". Une scène qui a fait le tour de la Toile et pour laquelle le militant de 62 ans a été la cible de vives critiques.

Lundi 29 mars, dans "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People, Yannick Vinel a fait savoir qu'il avait contacté le matin même Francis Lalanne pour le faire réagir à ces attaques. "Mes déclarations à Nice ne visaient évidemment pas les malades du Covid ou les soignants, mais bien les portants rassemblés... D'inutile à obligatoire, je trouve, et c'est mon droit, que la tragi-comédie du masque a désormais assez duré", a-t-il dit.

"Je persiste et signe"

Francis Lalanne s'est aussi expliqué sur les mesures de confinement qui, selon lui, n'ont plus raison d'être et qui doivent maintenant s'arrêter. "Il va plus loin en accusant le gouvernement de créer des problèmes de santé selon lui, bien plus graves que ceux de la Covid-19", a continué le chroniqueur de Mickael Dos Santos.

"En empêchant les artistes de distraire et les médecins de soigner, le gouvernement créé désormais un problème de santé à l'échelon national (...) Pas une simple accolade que l'on se donne chaleureusement à visage découvert dans la rue ou chez soi. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai à en dire, je persiste et signe", a conclu Francis Lalanne. Il s'agit là d'une nouvelle polémique pour l'artiste de 62 ans, déjà en Une de l'actualité en février dernier pour sa tribune polémique publiée sur le site de "France Soir".

Par Non Stop People TV