Francis Lalanne : Quotidien lui répond après son passage cinglant dans TPMP

C'est la guerre entre Francis Lalanne et les équipes de "Quotidien". Depuis samedi dernier, le chanteur est accusé d'avoir porté des coups à un journaliste du talk-show animé par Yann Barthès, à Avignon lors d''universités citoyennes". Une version que nie totalement Francis Lalanne. Le chanteur, interprète d'"On se retrouvera", explique s'être seulement agacé contre les journalistes de "Quotidien" car ces derniers l'ont filmé et ne souhaitaient pas supprimer les images malgré les nombreuses demandes de Francis Lalanne. D'après les journalistes, une plainte a été déposée et plusieurs blessures ont été contastées par des médecins.

Invité de "Touche pas à mon poste" ce jeudi 10 juin 2021, à l'occasion de la dernière de la saison, Francis Lalanne a livré sa version des faits. Face à Cyril Hanouna, il a prétendu qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui. En revanche, il a annoncé avoir porté plainte contre les journalistes de "Quotidien", la société de production Bangumi et la chaîne TMC.

Une plainte contre Francis Lalanne bien déposée

Francis Lalanne a également déclaré que les journalistes "ne sont pas du tout allés à l'UMJ (Unité médico-judiciaire) d'Avignon ! Ils sont restés tranquillement à la fête, ils ont monté toute une espèce de mise en scène où ils sont partis et ensuite revenus. J'ai plein d'images, de photos... On les voit rigoler entre eux, même discuter de ce qu'ils vont faire". Selon le chanteur, cette affaire aurait été montée de toute pièce pour l'audience. Francis Lalanne a réitéré ses propos ce vendredi matin sur les ondes de RMC.

La société de production Bangumi a tenu à répondre au chanteur proche des Gilets jaunes. Dans un communiqué de presse, l'avocate de Bangumi, Maître Gay, déclare : "Afin de rétablir un peu de justesse dans ce surprenant discours, il sera donc précisé que les journalistes Paul Bouffard, Paul Larrouturou et Arthur Despres ont quitté les 'Universités citoyennes' immédiatement après l'agression dont ils ont été victimes et sont rentrés directement à Paris, à la demande expresse de leur rédaction qui a souhaité qu'ils soient au plus vite mis en sécurité, compte tenu, notamment, de la situation de défiance dont sont aujourd'hui l'objet les journalistes de 'Quotidien' et les journalistes de manière générale". Aussi, contrairement à ce qu'a affirmé Francis Lalanne, une plainte aurait bien été déposée contre lui au commissariat du 16ème arrondissement de Paris. Enfin, les journalistes se sont bel et bien rendus aux unités médico-judiciaires "afin de faire constater les blessures et traumatismes liés à cette altercation".

Par Matilde A.