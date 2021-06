Francis Lalanne : son frère Jean-Félix réagit aux récentes polémiques (Exclu vidéo)

Depuis la rentrée, Jordan de Luxe reçoit des personnalités pour échanger avec eux sur leur actualité. Ainsi, depuis qu'il a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, l'animateur s'est entretenu avec une pléiade d'artistes. Récemment, c'est avec Thierry Beccaro qu'il a partagé un moment. Ce dernier a profité de son passage pour donner de ses nouvelles. Il s'est ainsi confié sur un sujet fort : la dépression. "Je n'ai pas attendu d'arrêter 'Motus' pour la connaître. Mon parcours, ma vie personnelle font que je passe par des moments - c'est ce que j'appelle les montagnes russes - et ça, encore une fois, peu de gens le perçoivent, parce que j'ai décidé de donner aux gens l'impression que tout va bien, parce qu'il y a des gens qui vont beaucoup moins bien que moi encore", disait-il.

Ce mardi 8 juin, Jordan de Luxe a reçu Jean-Félix Lalanne dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel ce dernier a parlé de sa famille engagée, plus particulièrement de son frère Francis Lalanne, au coeur d'une toute nouvelle polémique. En effet, ce dernier est accusé d'avoir frappé un journaliste de "Quotidien". Alors qu'il est visé par une plainte pour "violence avec menace et usage d’une arme (un casque) avec interruption du temps de travail (ITT n’excédant pas huit jours)", il est sorti du silence. "Je conteste formellement avoir frappé ce cameraman. Il s’agit d’une mise en scène à laquelle l’équipe de Yann Barthès est malheureusement coutumière" a-t-il dit au Parisien.

"Il rentre dans des combats, des croisades"

Face à Jordan de Luxe, Jean-Félix Lalanne s'est confié sur les récentes polémiques qui entourent son frère, Francis Lalanne. "On s'en amuse et parfois - moins maintenant - mais il y a une époque, je l'appelais pour lui dire : 'Francis, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as dit ça ?' Il y a plein d'aspects de Francis que je ne comprends pas, même en étant son frère et en le connaissant. Il y a quelque chose qui est super important et que les gens doivent comprendre, c'est qu'il est vraiment sincère. Tous les gens (...) disent qu'il fait ça parce que ça marche moins bien, il a besoin de reconnaissance. Il rentre dans des combats, des croisades, mais moi je ne rentre pas là-dedans, et parfois Francis m'appelle en me disant : 'Ce serait bien que tu partages ça', mais je dis non parce que je ne suis pas d'accord", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Il est tellement à fond dans ses arguments et ses arguments tiennent la route (...) C'est la conclusion qui ne tient pas la route (...) Il est très intelligent. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on ne parle pas de son talent (...) L'impression qu'on a, c'est qu'il s'est moins consacré à sa carrière artistique qu'à ses combats, du coup les générations qui passent ne connaissent pas son talent. Il ne rentre que dans des combats qui ne le servent pas (...) Ce sont des combats perdus d'avance". Pense-t-il que cette rébellion est liée à son enfance ? "Il a mis un pain dans la gueule à un dentiste quand il avait 8 ans (...) Quand on était à l'école ensemble, il montait un parti politique... Je ne sais pas si à un moment donné il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre enfance que je n'ai pas vu parce que j'étais petit (...) Je pense qu'il y a plein de choses dont il ne me parle pas", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV