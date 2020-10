Francis Lalanne toujours Gilet jaune, il continue de soutenir le mouvement (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ce lundi 26 octobre, c'est Francis Lalanne qui s'est prêté au jeu de cette interview intimiste. Dans un premier extrait, le chanteur a souhaité salué le "courage" que Nicolas Bedos a eu en postant son texte "anti-mesures" sur le coronavirus.

"Voilà un garçon qui a osé émettre une opinion, ce qui est légitime dans un pays de liberté d'expression qui n'est pas conforme à l'opinion consensuelle. Il l'a fait avec énormément d'émotion et je trouve que les séances de lapidation qu'il a subies sont tout à fait détestables. On a le droit de ne pas être d'accord avec la majorité et ce n'est pas pour autant qu'on lui est hostile. Il m'a profondément touché. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je serais très heureux de le rencontrer pour lui dire ça en face".

"Je suis un Gilet jaune..."

Dans un deuxième extrait, Francis Lalanne a parlé des Gilets jaunes, mouvement qu'il soutient depuis toujours, lui qui s'était retrouvé à la tête d'une liste Gilets jaunes aux Européennes en mai dernier. "Mon coeur s'est enflammé pour la cause des Gilets jaunes (...) Je suis un Gilet jaune, un parmi des millions. Je l'ai été, je le serai et je le resterai quoiqu'on ait pu dire d'eux (...) Je les ai toujours défendus et je l'ai fait non pas en montant un mouvement, parce que je n'ai pas monté un mouvement, j'ai monté une liste", explique-t-il dans un deuxième extrait inédit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV