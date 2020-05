Franck Dubosc, Clara Luciani, Teddy Riner…mobilisés pour le respect des gestes barrières

Depuis le début de la crise sanitaire inédite qui sévit en France, tous les Français ont dû se familiariser avec de nouvelles règles d’hygiène communément appelées gestes barrières. En ce lundi 11 mai, premier jour du déconfinement progressif, le respect de ces règles d’hygiène est d’autant plus important. En effet, de nombreuses personnes vont reprendre leurs activités professionnelles, utiliser les transports en commun et les enfants retrouveront bientôt le chemin de l’école. Et pour sensibiliser ces derniers, la Ville de Paris s’est associée à l’UNICEF dans une campagne diffusée sur les réseaux sociaux depuis le vendredi 8 mai. Intitulée "Corona Stop", cette campagne met en scène des personnalités issues du milieu du sport, de la musique ou encore du spectacle. Chacun donne un conseil personnalisé pour retenir les gestes barrières.

Une initiative soutenue par de nombreuses personnalités

Parmi les personnalités mobilisées on retrouve par exemple la chanteuse Clara Luciana qui donne un conseil : "Pendant le covid tu arrêtes de faire la bise et de baver sur les gens que tu aimes et tu fais comme la reine d’Angleterre, tu salues avec la main, c’est beaucoup plus chic de toute façon !" Le judoka Teddy Riner joue le jeu également et explique qu’en judo on se salue sans se serrer la main. Elsa Esnoult rappelle les différentes étapes pour bien se laver les mains. Le rappeur Soprano a un conseil pour tousser ou éternuer et avoir la classe : "Dès que tu commences à avoir envie d’éternuer ou de tousser, tu fais un dab et là tu protèges les gens autour de toi, tu te protèges et tu es stylé". Elie Semoun lui explique comment bien mettre son masque avec une astuce, "en plus si on est moche, c’est utile…pour les autres !" Son acolyte Franck Dubosc joint le geste à la parole en expliquant face caméra comment bien tousser dans son coude.

La Ville de @Parisjecoute lance une campagne de sensibilisation aux gestes barrières en partenariat avec #UNICEF pic.twitter.com/em6ITvxyoi — Jean-François Guyot (@JFGuyot) May 11, 2020

Par Valentine V.