Franck Dubosc : comment Cyril Hanouna a joué les Cupidons entre sa femme et lui

C'était la révélation inattendue de la soirée. Ce lundi 17 février, Cyril Hanouna recevait Franck Dubosc dans "Touche pas à mon poste". Venu présenter son nouveau film "10 jours sans maman", dans lequel il rend "hommage aux mamans" et surtout à son épouse, l'acteur s'est laissé aller à quelques confidences. Discret sur sa vie privée, il ne cache pas pour autant être marié depuis 11 ans à Danièle, avec qui il a eu deux enfants. Une rencontre qui a bouleversé sa vie, qu'il doit à un certain Cyril Hanouna : "C’est un amour et c’est un petit peu grâce à moi si t’es avec elle aujourd’hui", a d'ailleurs annoncé l'animateur de TPMP. "C’est vrai !", lui a répondu le comédien. Cyril Hanouna est revenu sur cette soirée à Monaco au cours de laquelle Franck Dubosc a craqué pour celle qui deviendra sa compagne.

"Tu nous as porté bonheur"

"Franck est venu me voir, il m’a dit : 'J’ai craqué pour la jeune fille là-bas'. On était allés à une soirée tous les deux et moi, je me suis retrouvé comme un con toute la soirée parce qu’il parlait avec sa future femme… Je me suis retrouvé tout seul à me faire chier. J’étais en back-up", s'est souvenu Baba. "Ils se sont vus ce soir-là, et encore une fois j'ai porté l'amour. Ils ne se sont plus jamais quittés. Après je l'ai appelé pour lui demander : 'On en est où ?' 'On en est que je vais me marier'". A Franck Dubosc de conclure : "Tu nous as porté bonheur".

Par C.F.