Franck Dubosc : pourquoi France 5 l'a brusquement coupé en plein direct

Alors que les fêtes de fin d'année sont passées, les chaines ont retrouvé leur programmation habituelle, lundi 6 janvier. L'occasion pour Anne-Elisabeth Lemoine et ses équipes de "C à vous" de reprendre leurs bonnes habitudes sur France 5. Pour ce premier numéro de 2020, Franck Dubosc s'est invité à la table d'Anne-Elisabeth Lemoine. L'occasion pour l'humoriste de parler de son spectacle, Fifty/Fifty, mais aussi de son travail très prenant. Une profession que ses deux fils ont parfois beaucoup de mal à comprendre. Mais avant de s'épancher sur les coulisses de sa vie d'époux et de papa, Franck Dubosc évoquait certains sketchs de son spectacle.

Une coupure nette

Sauf qu'en pleine interview avec Anne-Elisabeth Lemoine, France 5 a brusquement coupé la séquence pour envoyer une page de publicités ! Du jamais vu dans "C à vous". Forcément, cette coupure un peu cavalière a étonné plus d'un téléspectateur. Mais à quoi est-elle due au juste ? Comme l'expliquent nos confrères du blog de Jean-Marc Morandini, la raison n'a absolument rien à voir avec Franck Dubosc, qui n'a en fait été que la victime collatérale d'un nouveau système établi sur les chaines du service public français. France 5 n'a "plus le droit de diffuser des publicités après 20h." Ce qui n'arrange pas les affaires de la chaine puisque cet écran de publicités est "l'un des plus rentables". France 5 a donc envoyé une coupure pub à la dernière minute et un peu sur le tas, mettant brusquement fin à l'interview de Franck Dubosc. Au retour plateau, Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs étaient attablés, sans qu'aucune explication n'ait été communiquée…

