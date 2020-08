Franck Dubosc : que devient l’acteur de 56 ans ?

Franck Dubosc est connu pour son grand sens de l'humour et ne rate pas une occasion de faire rire les Français. En cette période de vacances estivale, TF1 a décidé de diffuser le spectacle "Fifty Fifty" de Franck Dubosc dans lequel il assume son âge et son passage à la cinquantaine. Au fil des sketchs, l'humoriste captive son public. Âgé de 56 ans, Franck Dubosc continue de séduire ses fans et enchaine les succès, mais que devient-il ? Lors d'une interview accordée à Télé Magazine, l'acteur a fait quelques confidences sur les derniers mois ainsi que sur ses projets à venir, dont le nouveau film qu'il réalise, intitulé "Rumba Therapy".

Un confinement en famille

Franck Dubosc a tout d'abord partagé son quotidien lors de la période de confinement que tous les Français ont vécue. Il a notamment dévoilé : "J’ai réussi pour la première fois à rester deux mois auprès des miens. J’ai pourtant la chance de faire un métier où je peux m’arrêter quand je veux…mais je ne le fais jamais! Là, le destin m’a forcé la main, et qu’est-ce que c’était bon pour nous quatre. Il a ainsi passé cette crise sanitaire aux côtés de sa femme et de ses deux enfants de 7 et 10 ans.

"Je ne veux pas d’un film qui sente la Covid"

Malgré le fait que le coronavirus circule toujours, Franck Dubosc a des projets plein la tête et compte prochainement démarrer le tournage de son second film en tant que réalisateur, dont il a dévoilé quelques détails : "C’est un homme qui a abandonné sa femme et leur fille quand celle-ci avait 8 mois. Des années plus tard, suite à une crise cardiaque, il décide de la rencontrer pour la première fois. Comme elle est devenue professeure de danse, il s’inscrit incognito dans son cours.". En tout cas, le réalisateur n'a pas souhaité réécrire le scénario de son film, même si les conditions risquent d'être quelques peu bouleversées en raison de la pandémie de coronavirus. Il a expliqué : "On prendra les précautions nécessaires, mais je n'ai rien changé. Les personnages s’enlaceront ou s’embrasseront comme c’était prévu. Et je préférerais tout arrêter si je devais feinter. Je ne veux absolument pas d’un film qui sente la Covid.". Le tournage de "Rumba Therapy" devrait démarrer fin août.

Par Solène Sab