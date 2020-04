Franck Dubosc : ses confidences hilarantes sur son confinement en famille

Depuis lundi 20 avril, l'émission Qui veut gagner des millions est de retour sur TF1, mais en version confinée. Camille Combal présente l'émission depuis son salon. Le fond reste le même, mais la forme a légèrement changé. En effet, la pyramide des gains notamment a considérablement baissé, passant de 1 million d'euros à 300 000 euros. L'animateur reçoit donc un invité chaque soir qui doit tout donner pour remporter le maximum de gains pour la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Et évidemment, tout est mis en place pour que ce dernier ne triche pas. " Nous allons faire tout un cérémonial au début pour s'assurer qu'il n'y a pas de triche, où nous ferons le tour du domicile de nos célébrités, pour s'assurer aussi qu'il n'y a pas de complice", a expliqué Camille Combal au Parisien.

les devoirs ? pas pour lui !

Ce mercredi 22 avril, il recevait l'humoriste Franck Dubosc, qui a récemment fait un sketch hilarant avec Elie Semoun. Et ce dernier, en plus de jouer, s'est confié sur son confinement et a fait quelques déclarations hilarantes, notamment sur la tâche des devoirs à la maison : "C’est ma femme. De temps en temps je me mêle un peu du truc. Très honnêtement, j’ai prouvé que je n’en étais pas capable. C’est comme quand tu dois faire la vaisselle : t’as qu’à juste montrer un petit peu que tu ne sais pas la faire ou casser quelque chose, et tu ne la fais plus. Je me suis trompé sur un imparfait du subjonctif, et ça m’a permis d’être exempté !".

Par J.F.