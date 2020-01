Franck Dubosc : ses touchantes confidences sur ses enfants et sa femme

En tournée dans toute la France avec son spectacle Fifty/Fifty, Franck Dubosc va peut-être faire oublier ses casseroles. Il faut dire que ces dernières années, l'humoriste s'est engagé sur un terrain très glissant. À l'issue de l'année 2018, alors que le mouvement des gilets jaunes occupait la scène médiatique hexagonale, en contestation à certaines réformes du gouvernement d'Emmanuel Macron, de nombreuses personnalités ont très vite apporté leur soutien. Ce fut ainsi le cas de Franck Dubosc. Mais quelques jours plus tard, et face aux heurts en marge des manifestations des gilets jaunes, l'humoriste s'était retiré de la partie, estimant que le mouvement était "trop haineux, trop hargneux". Un changement de cap qui avait alors fait polémique. Et même les excuses de Franck Dubosc en direct dans TPMP n'y ont rien changé. Depuis, l'humoriste est régulièrement critiqué, boycotté par certains téléspectateurs…

Un humoriste critiqué, et un papa dépassé

Lundi 6 janvier, l'accueil des équipes de "C à vous" a été beaucoup moins hostile. Invité pour parler de son spectacle, l'humoriste de 56 ans s'est confié sur l'inspiration qu'il puise dans son quotidien, près de sa femme Danièle et de leurs enfants, Milhan et Raphaël. Deux petits garçons qui ont du mal à voir leur papa quitter la maison pour sillonner les routes de France : "Mes enfants me reprochent que je préfère mon métier à eux (...) C'est dur comme tous les métiers où on s'en va" a ainsi confié Franck Dubosc. Et s'il met autant de cœur à l'ouvrage, c'est parce que les vives critiques dont il a été la cible l'ont forcément atteint. "Vous savez on est toujours troublé parce ce qu'il nous arrive, on est vite critiqués. Après tout, pourquoi prendre plus d'importance sur ça plutôt que sur nos enfants ?" a-t-il estimé, lucide. Heureusement, sa femme Danièle a toujours su le remettre dans le droit chemin : "Ma femme m'a dit : 'regarde tes enfants, regarde-moi, on t'aime nous ! Est-ce que c'est pas suffisant ?' Oui. Oui c'est suffisant."

Par Sarah M