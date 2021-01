François Berléand traité de crétin : Pascal Praud vole à son secours

François Berléand compte bien se faire vacciner et il n’a pas peur de le dire ! À 68 ans, le comédien a annoncé dans "L’instant De Luxe" sur Non stop people qu’il s'est porté volontaire depuis des mois pour recevoir l’injection qui peine à convaincre les Français, malgré une campagne de vaccination lancée par le gouvernement. "On est au pays de Pasteur putain. S’il n’y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts !"

"Et il y a des crétins qui pensent qu’on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour moi, les gens qui ne croient pas en la science sont des crétins. Parce que ça ne repose sur rien. La science, elle repose sur quelque chose, sur des faits objectifs. Il faut être pragmatique dans la vie. Quand on est contre le vaccin, c’est comme les témoins de Jeovah qui sont contres les antibiotiques, les prises de sang, les vaccins, etc.", a-t-il lancé. Des propos jugés choquants pour certains.

"C'est du fachisme, c'est des petits fachos"

Invité dans "L'heure des pros" ce 13 janvier 2020, Gilles-William Goldnadel et Ivan Rioufol se sont agacés. Ainsi, le premier a regretté le manque de "nuance, un mot qui semble échapper à Monsieur Berléand" : "C'est très bizarre cette incapacité qu'ont ces gens-là de pas vouloir entendre des paroles qui soient divergentes des leurs, ou alors sinon à être qualifié de crétin. Mais le crétin, là-dedans naturellement, c'est lui. On ne peut pas dire de quelqu'un qui a une opposition ou une réserve, qu'il est un crétin au prétexte qu'il ne pense pas comme vous. C'est du fachisme, c'est des petits fachos".

Alors quand Yvan Rioufol a émis quelques réserves sur les bienfaits de la vaccination et s'interroge sur ceux qui "culabilisent" les plus réticents à la vaccination, Pascal Praud s’est emporté : "Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ! Il y a des choses où vos libertés sont enfreintes ! Par exemple, vous ne pouvez pas rouler à 180km/h sur une autoroute. Vous êtes de mauvaise foi, le vaccin vous ne le faites pas pour vous, le vaccin c'est l'immunité collective ! Il y a quelque chose qui vous dépasse ! Vous ne pouvez pas toujours voir que votre petit égo ! Il y a quelque chose qui est plus haut que nous".

Par C.F.