François Civil : Ce célèbre rappeur français avec qui il est confondu

Si vous aviez manqué le film "Le Chant du loup" au cinéma, sachez qu’il est diffusé ce jeudi 15 avril 2021 sur M6. Ce long-métrage sorti en 2019 conte l’histoire d’un jeune homme ayant le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête entraîne dans une situation encore plus dramatique…

Ce film prometteur est porté par l’acteur français François Civil. À 31 ans, le comédien a déjà une jolie carrière cinématographique puisqu’il est apparu dans plusieurs grands films comme "Bus Palladium", "Elles", "Celle que vous croyez", "Mon inconnue" ou encore "Deux moi". Et malgré son omniprésence dans l’univers du septième art, le jeune homme est souvent confondu avec un autre artiste… issu d’un autre art.

François Civil pris pour un autre

En septembre 2019, François Civil avait accordé une interview à Konbini. L’occasion pour lui de révéler de se confier sur sa vie personnelle, ses goûts et sa carrière, mais aussi d’avouer que certains le prennent pour… le rappeur Nekfeu !

"J’étais au Grand Palais, à une expo, avec une casquette, et je m’étais déjà fait le bouc à ce moment-là. C’était avant qu’on tourne le film, j’étais pas encore blond" a commencé l’acteur. "Il y a un gars qui vient et qui me demande une photo. Bon, ça arrive. Très bien, on fait la photo. Et en partant, le gars il me dit : "Merci beaucoup, j’ai trop kiffé l’album. Et là, j’ai baissé la tête et j’ai dit : "Merci" a expliqué François Civil, sourire aux lèvres.

Par E.S.