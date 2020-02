François Fillon : Cette chroniqueuse de TPMP qu'il a "draguée"

L'un des thèmes du jour sur le plateau de TPMP était : "Les politiques sont-ils obsédés par le sexe ?" A cette question, les chroniqueurs ont tous donné leur avis jusqu'à cette révélation de Sophie Coste. La jeune femme de 43 ans est arrivée début 2020 dans l'émission de Cyril Hanouna et elle n'est pas un visage inconnu de la chaîne. En effet, elle est l'une des chroniqueuses d'Eric Naulleau dans "De quoi j'me mêle" depuis la rentrée 2019. Alors que le débat portait sur la vie amoureuse des hommes politiques, Sophie Coste a cette phrase : "Si vous vous demandez où les hommes politiques draguent, la réponse est : partout !" Et elle ne s'arrête pas là !

Sophie Coste : " Il regardait avec beaucoup beaucoup d'insistance".

La chroniqueuse raconte alors une anecdote personnelle : "Parce que moi je me suis fait draguer par un homme politique qui à l'époque était ministre, très haut placé, au spectacle de l'école. Oui il est toujours de ce monde, c'est François Fillon". Les personnes présentes sur le plateau de TPMP n'en reviennent pas ! Puis Sophie Coste raconte le contexte. "C'était le spectacle de fin d'année de l'école, nos enfants étaient dans la même école. Il était à côté de sa femme, il y avait Pénélope qui était là qui le regardait, et d'ailleurs je sais que Pénélope avait l'œil sur le dossier, et il regardait quand même avec beaucoup beaucoup d'insistance".

Sophie Coste précise alors que François Fillon n'est pas son "style". Mais sur le plateau son avis n'est pas partagé par tous, notamment la gente féminine. Laurence Sailliet n'est pas d'accord, selon elle l'ancien ministre "a beaucoup de sex-appeal". Puis elle ajoute qu'il "y a beaucoup de femmes qui sont attirées par François Fillon, je peux vous le dire !"

Par Valentine V.