François Hollande et Julie Gayet toujours en couple ? Géraldine Maillet répond dans TPMP

Selon le magazine "Voici", il y a de l’eau dans le gaz entre François Hollande et Julie Gayet. L’ancien président de la République a été vu en compagnie de la danseuse professionnelle Juliette Gernez. Selon nos confrères, François Hollande entretiendrait une liaison avec cette dernière. La rumeur prend de l’ampleur et fait trembler la classe politique depuis ce vendredi 13 novembre 2020. À tel point que Julie Gayet s’est empressée de mettre fin aux rumeurs de séparation qui planent sur son couple en partageant une photo d’elle avec François Hollande. En légende, l’actrice agrémente ce cliché d’un simple coeur. De quoi mettre fin à la polémique.

"Tout va très bien"

Et pourtant, le sujet a été abordé dans "Touche pas à mon poste" ce vendredi. Cyril Hanouna n’a pas manqué d’interroger Géraldine Maillet sur l’information de "Voici". Et pour cause, la chroniqueuse de TPMP est très proche de Julie Gayet. Géraldine Maillet a d’abord expliqué que ça ne "[l]’intéresse absolument pas de savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher de François Hollande et Julie Gayet". À la question François Hollande et Julie Gayet sont-ils toujours ensemble, Géraldine Maillet a répondu par l’affirmative. "Oui ils sont toujours ensemble, tout va très bien", assure-t-elle. Géraldine Maillet a ensuite abordé la liaison que le magazine "Voici" prête à François Hollande et Juliette Gernez. Selon la chroniqueuse de Cyril Hanouna, cette rumeur agacerait Julie Gayet, "énervée" contre nos confrères de "Voici". D’autant plus que l’actrice "déteste ce genre de presse" selon son amie de longue date.

Par Matilde A.