François Hollande : son secret pour lutter contre le stress quand il était président

Depuis quelques jours, François Hollande est de retour dans l’actualité. L’ancien président sort un livre intitulé "Leur République" dans lequel il s’adresse aux jeunes et explique les arcanes du pouvoir et de la politique. Mercredi 12 février, il était sur le plateau de "Quotidien" pour en parler. Très à l’aise, il a démonté la nouvelle réforme de la retraite "l’idée n’est pas forcément mauvaise, mais il faut apporter du dialogue et de la pédagogie". Le problème selon lui c’est que les Français sont dans le flou quant à la valeur du point. Les gens cotisent, mais sans savoir pourquoi ni à quoi cela va servir. François Hollande a abordé tout un tas de sujet : les manifestations, le dossier des retraites, les négociations etc. Et au détour de la conversation, il a livré une anecdote sur son quinquennat.

Chocolat ou yoga, François Hollande a fait son choix

L’ancien président de la République a souvent été moqué pour son poids. Lui qui avait tant maigri a repris quelques kilos. A l’époque où il était à la tête de l’Etat, il a aussi connu des moments de stress intense. Pour y faire face, François Hollande avait un petit secret. Non, il ne faisait pas de la méditation, encore moins du yoga contrairement à la judokate Clarisse Agbegnenou assise à ses côtés. "Le yoga ça fait du bien, ça permet de me recentrer sur moi-même de réfléchir et de respirer. Je sais que j’en aurai besoin aux Jeux", affirme la championne de judo. "J’aurais dû" sous-entendu en faire, rigole François Hollande. Non, son secret à lui pour déstresser était de… manger du chocolat ! Lorsqu’il avait une journée difficile, l’ancien président se faisait plaisir avec un petit carré de chocolat.

Par Mélanie C.