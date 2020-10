François Hollande : son tacle à Jean Castex dans "C à vous"

Ce mercredi 28 octobre 2020, Emmanuel Macron a signé une nouvelle allocution de 22 minutes pour s'exprimer au sujet de la pandémie. Moins de deux semaines après avoir mis en place un couvre-feu dans certains départements, le président de la République a annoncé un retour au confinement pour tous les Français. Une mesure radicale pour limiter le nombre de contaminations sur le territoire, qui prend effet dès ce vendredi 30 octobre 2020.

Il y a quelques heures, François Hollande était invité sur France Info pour justement évoquer la question du déconfinement. L'ancien président de la République s'est empressé de pointer du doigt la mauvaise gestion de l'actuel gouvernement : "Le déconfinement a été trop rapide et la rentrée de septembre organisée de manière trop optimiste" a-t-il déclaré.

"Monsieur déconfinement"

Invité sur le plateau de l'émission "C à vous" sur France 5, quelques instants après, le compagnon de Julie Gayet a réitéré ses propos face à Anne-Elisabeth Lemoine : "Je pense qu’on a été trop vite dans le déconfinement" a-t-il avancé. "Je ne sais plus qui était monsieur déconfinement à ce moment-là…" a ajouté François Hollande. Un brin gênée, Anne-Elisabeth Lemoine a alors rappelé le nom du Premier Ministre à François Hollande : "Jean Castex" a-t-elle glissé. C'est en effet Jean Castex qui avait géré la période de confinement en mai dernier... époque où il n'avait pas encore été nommé Premier Ministre et où c'est Edouard Philippe qui occupait ce poste.



Imperturbable, François Hollande n'a pas prêté attention à l'aide de l'animatrice et a continué sa tirade : On était tous atteint par le syndrome de la liberté retrouvée. On avait envie de vivre, de retourner sur les terrasses…" a-t-il affirmé en ajoutant que "l’Etat est trop centralisé en France". Un nouveau tacle assumé à Emmanuel Macron et son gouvernement.

Par E.S.