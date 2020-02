François Hollande : Valérie Trierweiler ironise sur ses infidélités et créé la surprise

Valérie Trierweiler préfère aujourd'hui s'amuser des infidélités de François Hollande. Six ans ont passé depuis la révélation de la relation secrète entre l'ancien président de la République et Julie Gayet. Alors que son couple vacillait déjà, Valérie Trierweiler a vécu une rupture brutale sous les yeux des médias. Une période douloureuse que la journaliste semble laisser aujourd'hui derrière elle. De nouveau chroniqueuse dans "On n'est pas couché" ce samedi 8 février, Valérie Trierweiler a été invitée à réagir face aux invités comme François Berléand et François-Xavier Demaison.

Valérie Trierweiler surprend Laurent Ruquier

Les deux acteurs ont présenté leur pièce de théâtre "Par le bout du nez" où l'un incarne un nouveau président de la République et l'autre son psychologue. "Il y a un chronomètre, il y a ce discours qui arrive, cette échéance irrévocable, et il a ce problème, et doit le résoudre... Ce psy a une obligation de résultat, donc tous les moyens sont bons !", a raconté François-Xavier Demaison sur son personnage qui a des difficultés à s'exprimer en public. Une histoire qui a inspiré Valérie Trierweiler qui lâche contre toute attente : "Et acheter un scooter, vous y avez pensé ?". Surpris par cette phrase d'auto-dérision, les invités et le public peinent à réagir aussitôt. Mais le rire de François-Xavier Demaison vient combler le vide dont la journaliste s'est amusée : "Ça a été long ! Oulala hein, ça a été long !". Également étonné, Laurent Ruquier lui a lancé en riant : "Vous me surprendrez toujours !".

Par Marie Merlet