François Rollin "viré" de France Inter à cause de Patrick Cohen ? Il balance

C’est en 2015 que François Rollin a eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’il avait été remercié par France Inter. Auprès de nos confrères du Monde à l’époque, le comédien avait tenu à régler ses comptes avec Patrick Cohen, qui était alors l’animateur de la tranche sur laquelle il intervenait pour sa chronique hebdomadaire : "Je ne m'y attendais absolument pas. Il n'y a pas eu le moindre coup de semonce. Tout au long de l'année, les commentaires étaient élogieux. Cette histoire est pleine d'enseignements. Je crois que je ne suis pas assez bien-pensant pour Patrick Cohen. Mais c'est très difficile de savoir ce que lui en pense parce qu'il s'est montré, sur cet épisode, d'une grossièreté et d'une lâcheté insoupçonnables. Il ne m'a pas dit un mot, ne m'a pas envoyé ou fait passer le moindre message, le moindre SMS. Même pas le minimum de la courtoisie. Mon estime pour ce garçon en a pris un coup".

"J’ai été viré comme un malpropre"

Et visiblement, François Rollin en veut toujours autant à Patrick Cohen. Ce lundi 23 novembre, l’humoriste était l’invité de Jordan de Luxe dans "L’instant de Luxe" sur Non Stop People. A cette occasion, François Rollin est revenu une nouvelle fois sur son départ de France Inter : "Ils ont des moeurs de VOYOU ! j 'ai été viré comme un malpropre par Patrick Cohen qui était le roi de la matinale !". Et alors que Jordan de Luxe lui demandait s’il en était certain, François Rollin a aussitôt répliqué : "Oui ! et bien il m 'a fait virer, Ça m 'a été rapporté !". Des propos qui ne devraient pas plaire à Patrick Cohen. En plus de l'ancien animateur de la matinale de France Inter, François Rollin a également évoqué Vincent Dedienne : "La la notoriété lui a fait tourner la tête ! il a disparu des radars pour moi ! il a un peu changé de planète ! J 'ai tenté de le recontacter, mais manifestement il n'est pas partant ! C'est moi qui ait offert Vincent Dedienne à Laurent Ruquier !".

