Franz-Olivier Giesbert prend la défense de Didier Raoult

Défenseur du traitement à l'hydroxychloroquine pour soigner les malades atteints du coronavirus, Didier Raoult suscite la controverse depuis le début de la crise sanitaire. Défendu d'un côté notamment par la droite avec Christian Estrosi, maire de Nice, et critiqué par plusieurs de ses confrères, le professeur Raoult est loin de faire l'unanimité. Mais les nombreux commentaires à l'encontre de l'infectiologue ne plaisent pas à l’éditorialiste Franz-Olivier Giesbert. Sur le plateau de "C à vous" sur France 5 ce vendredi 29 mai, celui qui a dénoncé les critiques dans un édito pour La Provence, dont il est le patron, a continué de prendre la défense de Didier Raoult. "J’ai défendu un peu spontanément comme ça le professeur Raoult à cause de la bassesse des arguments qui étaient utilisés contre lui : le Marseillais etc…", a-t-il d'abord expliqué.

Il dénonce un "Marseille-bashing"

"Puis moi quand on fait la chasse contre quelqu’un, j’ai toujours tendance à m’interposer. Après j’avoue que je ne suis absolument pas spécialiste mais l’idée de dire c’est parce qu’il y a ce traitement-là qu’il y a plus de morts, c’est pas très scientifique comme argument parce que c’était pas le traitement utilisé par tout le monde dans les Bouches-du-Rhône !", a souligné Franz-Olivier Giesbert alors que les Bouches-du-Rhône ont été très touchés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Agacé par les propos sur Marseille, l’éditorialiste a également dénoncé un "Marseille-bashing" : "Ça a pris cette proportion. Moi j’ai entendu des trucs à la radio complètement dingues sur 'ce Marseillais'. Bah oui il est Marseillais ! Chez les Marseillais aussi il y a des grands profs, des grands médecins, des grands scientifiques. Sur le cancer, Marseille est très en avance. Enfin moi je supporte plus de voir le Marseille-bashing. Il y en a toujours qui nous expliquent c’est sale, de la délinquance partout, enfin l’image de Marseille… Quand on y vit franchement, et qu’on lit ce qu’on écrit à Paris… Ça c’est le gros problème qu’on a vu à l’occasion de ce virus c’est la coupure entre Paris et la province".

Par Marie Merlet