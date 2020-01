Fred Testot bientôt héros d'une série au concept très particulier

Impossible d'oublier les sketchs cultes et les répliques désormais mythiques de la grande époque du SAV des émissions, sur Canal+. Aujourd'hui, si Omar Sy a connu un succès retentissant avec son rôle dans "Intouchables", Fred Testot n'est pas en reste. Pourtant, les deux hommes ne sont pas près de reformer leur duo iconique : "Ces sketches ne me manquent pas du tout. Au contraire ! C’est le passé, c'était une belle époque. Je pense qu'on a arrêté au bon moment" lâchait ainsi Fred Testot il y a quelques jours. Le passé, c'est le passé. Et désormais, le comédien de 42 ans aspire à d'autres projets, notamment sur le petit écran français. En plus de figurer au casting de la série à succès de TF1, "Sam", Fred Testot est aussi à l'affiche de la nouvelle série de France 2, "Faites des gosses". Cette fiction, lancée le 8 janvier dernier sur la chaîne du service public, suit le quotidien de trois familles.

Un concept inattendu

Mais Fred Testot fourmille encore et toujours de projets. Selon les informations du site web, "Film français", l'acteur de 42 ans sera très prochainement le héros d'une toute nouvelle fiction, "Rictus". Une nouvelle série, dite d'anticipation, qu'il co-produit et qui comportera six épisodes. Et le concept est très particulier. Dans "Rictus", l'action se déroulera en 2040, dans un monde où il est tout simplement… Interdit de rire depuis 20 ans ! Seuls des petits rictus au coin de la bouche sont autorisés. Fred Testot devrait jouer le rôle de Michel, un citoyen lambda qui, après avoir déclenché le fou rire de l'une de ses collègues de travail, va se retrouver, malgré lui, leader de la rébellion contre le pouvoir en place. Un rôle qui lui va vraiment très bien !

Par Sarah M