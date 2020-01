Fred Testot : cette rumeur sur son orientation sexuelle qui l'a fait marrer

Le 28 janvier 2019, Fred Testot était invité dans l'émission "Le Buzz TV" au côté de Natacha Lindinger, sa partenaire de jeu dans "Sam". Les deux acteurs étaient alors en pleine promotion de la saison 3 de la série. L'ancien acolyte d'Omar Sy en avait profité pour parler de l'évolution de son personnage, Xavier. "Je vais m'occuper d'une classe intellectuellement précoce", confiait-il.

"Le système scolaire progresse, mais parfois il peut-être un peu strict pour certains qui n'arrivent pas à rentrer dedans. Moi j'en faisais partie étant jeune (...) Dans cette fiction, j'essaie de créer par mon personnage une classe un peu spéciale. Il y a un vrai dialogue avec ces élèves qui ne s'acclimatent pas au système scolaire actuel (...) C'était le moment de marquer dans la saison 3 quelque chose de fort", continuait-il.

"Les gens croient ce qu'ils veulent"

Début janvier 2020, TF1 a lancé la quatrième saison de "Sam". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Fred Testot dans le rôle du principal du collège. Alors que la série a déjà été reconduite pour une cinquième édition, l'acteur de 42 ans avait été confronté en 2017 à des rumeurs sur une supposée homosexualité. Il avait alors réagi dans une interview accordée à Paris Match. "Les rumeurs me font marrer. Ma soi-disant homosexualité m'a plus fait rire qu'autre chose. Les gens croient ce qu'ils veulent", disait-il.

"Ma famille, mes amis s'en foutent aussi bien sûr. Ça me plaît de parler de ça sur scène parce que je m'amuse beaucoup des étiquettes. Les gens se disent que parce que je joue des personnages homos, je le suis. C'est drôle. Les gens ont tendance à oublier qu'il s'agit juste d'un travail. Si on l'oublie, là on change. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de folles ambitions de carrière", poursuivait-il.

Par Non Stop People TV