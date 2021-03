Fred Testot papa et en couple : le point sur sa vie de famille

Après avoir formé un duo de choc avec Omar Sy durant des années, Fred Testot mène aujourd’hui une jolie carrière en solo. S’il a multiplié les rôles dans la comédie, l’humoriste de 44 ans signe de plus en plus de rôles dramatiques.

Ce lundi 1er mars, il sera par exemple à l’affiche du film "Intraitable" qui relate l’histoire d’Emmanuel Giboulot, un viticulteur français ayant refusé de se plier aux injonctions d’un arrêté préfectoral qui lui impose de traiter préventivement sa vigne aux pesticides. Un long combat durant lequel cet agriculteur s’est farouchement opposé à l’usage de produits chimiques, qui, selon lui, fragilisent la terre, détruisent les écosystèmes et mettent en péril la santé des hommes.

Fred Testot papa d’une petite fille

Un nouveau défi pour Fred Testot, récemment aperçu dans la saison 5 de la série "Sam". Et s’il omniprésent sur petit écran, le comédien se veut très discret en ce qui concerne sa vie privée. Et face aux nombreuses interrogations sur sa vie sentimentale, l’ancien acolyte d’Omar Sy avait dû démentir des rumeurs sur sa présumée homosexualité : "Les rumeurs me font marrer. Ma soi-disant homosexualité m’a plus fait rire qu’autre chose. Les gens croient ce qu’ils veulent" avouait-il en 2017 à Paris Match. Fred Testot est pourtant en couple avec une femme dont l’identité reste un secret. On sait également que l’acteur est papa d’une petite fille née en 2013.

Au sujet d’un éventuel retour sur scène avec Omar Sy, Fred Testot s’était aussi confié dans le Figaro : "Ces sketches ne me manquent pas du tout. Au contraire ! C’est le passé, c’était une belle époque. Je pense qu’on a arrêté au bon moment."

Par E.S.