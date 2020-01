Fred Testot prêt à rejouer avec Omar Sy ? Sa réponse radicale et très cash

En 2011, dans le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano, "Intouchables", Omar Sy faisait sensation. Pour son premier grand rôle au cinéma, il y incarne un jeune de banlieue qui se retrouve, du jour au lendemain et un peu par hasard, à s'occuper d'un aristocrate devenu tétraplégique joué par François Cluzet. Cette année-là, le film fait un véritable carton dans les salles obscures françaises, dépassant même les frontières hexagonales et propulsant Omar Sy au rang de star internationale. Un rôle dans une comédie dramatique qui tranche alors avec les nombreux personnages facétieux qu'il incarnait dans le mythique "SAV des émissions" sur Canal+, au côté de son ami de toujours, Fred Testot. Si les deux hommes ont commencé ensemble, ils n'ont pas emprunté les mêmes chemins.

Omar et Fred le retour ?

C'est sur le petit écran français que Fred Testot s'épanouit toujours autant. À l'affiche de la série à succès de TF1, "Sam", le comédien de 42 ans fait également partie du casting de la série de France 2, "Faites des gosses", diffusée mercredi 8 janvier. À cette occasion, Fred Testot a répondu aux questions du Buzz TV du Figaro Live. Et lorsqu'on lui demande s'il se verrait rempiler pour une nouvelle saison du "SAV des émissions" au côté d'Omar Sy, sa réponse est sans détour : "Ces sketches ne me manque pas du tout. Au contraire ! C’est le passé, c'était une belle époque. Je pense qu'on a arrêté au bon moment." Loin de nourrir une quelconque nostalgie, Fred Testot préfère se concentrer sur le moment présent. Quant à reformer son duo avec Omar Sy, là encore, il n'y voit aucun intérêt : "Ce serait du réchauffé. Moi, c'est quelque chose qui ne me plairait pas. Au contraire ! Alors qu'en plus aujourd'hui il y a plein de choses à faire avec d'autres gens. C'est un peu comme une oeuvre d'art, il ne faut pas la ressortir."

Par Sarah M